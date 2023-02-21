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時力黨團反對普發現金不排富 「莫成為政策買票工具」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立法院黨團上午舉行記者會回應普發現金的政策，立委邱顯智（中）表達反對普發現金不排富的做法。記者葉信菉／攝影
時代力量立法院黨團上午舉行記者會回應普發現金的政策，立委邱顯智（中）表達反對普發現金不排富的做法。記者葉信菉／攝影

立法院會今天處理攸關全民普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，時代力量立法院黨團總召邱顯智說，時代力量黨團堅決反對普發現金不排富，莫讓特別條例成為政策買票的工具。

時代力量立法院黨團上午舉行記者會，再次表達堅決反對普發現金不排富、需要優先照顧弱勢與反對舉債普發現金等立場，呼籲各黨團莫讓特別條例成為政策買票的工具。

邱顯智表示，時代力量堅決反對普發現金不排富的大撒幣，「如果撒幣有用，國民黨就不會垮台，2016年也不會政黨輪替」。邱顯智也質疑，所謂的「超徵」是稅收低估或者失真，稅的功能是將所得合理重分配。

邱顯智指出，根據「預算法」第83條及「釋字463號解釋」，特別預算只有在非常特殊的情況下才能編列，但是這次的特別預算一點都不特別，只是找名目發錢而已，如果勉強要為這個條例找出正當性，只有將這筆預算用在疫情下特別弱勢的族群。

時代力量黨團幹事長王婉諭強調，時代力量一向主張優先照顧弱勢，如果這次的特別條例要有正當性，排富條款和弱勢優先絕對有其必要，呼籲朝野支持時代力量版本的排富條款和弱勢優先原則，才不會淪為政策撒幣。

王婉諭也說，感謝各個黨團支持、採納時代力量所提出「學貸減免」和「興建社宅」的主張，進而讓弱勢能夠在未來的發放中得到照顧。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，時代力量要求遵守財政紀律，因為普發現金是單次，而非中長期規劃的執行項目，例外補貼台電購買能源價差，無法根本解決長期虧損的嚴重問題。

陳椒華指出，公共運輸月票的補貼淪為「為了兌現選舉時政策買票」的補貼，其中針對部分縣市的補貼，完全不符合公平原則，真正治本的做法必須完善公共運輸體質，但是絕非此次試圖大撒幣就可解決問題。

陳椒華也說，時代力量呼籲各黨團務必謹慎審議特別條例，支持時代力量黨團版本，莫讓此次的特別條例成為政策買票的工具。

時代力量 邱顯智 陳椒華

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