快訊

全台3生活圈 擬推交通月票

【專家之眼】藍訪陸成果記者會 說白的與沒說的

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學副教授
國民黨副主席夏立言（右二）、大陸事務部主任林祖嘉（左）、智庫資深顧問趙春山（左二）、智庫內政及法制組召集人高思博（右）昨舉行訪陸返台成果報告記者會。記者蘇健忠／攝影
國民黨副主席夏立言（右二）、大陸事務部主任林祖嘉（左）、智庫資深顧問趙春山（左二）、智庫內政及法制組召集人高思博（右）昨舉行訪陸返台成果報告記者會。記者蘇健忠／攝影

國民黨副主席夏立言在20日召開了訪陸行成果報告記者會，並開放媒體提問。過去藍營訪陸很少把交流成果談到如此公開透明，值得肯定。只是在這次行程裡，訪團多次遭到抹紅，記者會裡應該回答。有些部分說的比較直接，要台人細細品味，有些部分說了卻是點到為止，應該繼續闡明。

夏副主席說的較白部分，除了反映台人最近過得不好的心聲外，就是傳達對兩岸可能爆發戰爭的憂慮。他最後總結第一項說得清楚，此行成果就在改善兩岸互動氛圍，有效緩和緊張關係。這回答了綠營對他們出訪時機的批評。那時綠營說，夏訪陸是昧於西方抗中潮流，反映國民黨的立場，仍與2016年敗選時的主張類似，無視於這七年來歐美與印太區域在中國政策的巨大變化。

但夏的說法等於告訴人民：兩岸已經瀕臨戰爭邊緣了。在民進黨執政七年後，兩岸現狀是官方沒有溝通管道、民間敵意螺旋持續上升。面對中共與美國的競爭，台灣極可能是雙方衝突熱點，批評者所謂的歐美與印太區域的政策巨大變化，講白一點，趨勢就是把戰火燒向台海。所有周邊國家都知道此事，所以準備撤僑之聲不絕於耳。綠營亦深知局勢險惡，所以即便對選舉不利，還是硬著頭皮宣布延長兵役政策。

批評者面對兩岸武裝衝突可能爆發，除了陶醉於國際潮流外，沒有把戰火導向別處，甚或消弭兵燹的謀略。一般人如此說也就算了，如果執政菁英也這麼想，沒看清國際潮流不想真打，又對台灣可能發生的戰火無能為力，與對期盼和平者冷嘲熱諷，就不知是何居心了。

而此記者會多數資訊與觀念，無論是在出訪前或過程中，大概都已為外界所知。有些話卻讓人覺得可以說的更多。

首先，多數抹紅的批評，邏輯就是要台人團結在綠營旗幟下，嚇阻或走向戰爭。但無論從各方面來看，綠營領導下的台灣，都沒準備好作戰，嚇阻效果存疑。除了能源政策自廢武功，讓敵人好封鎖外，台灣對中國大陸出口（含經香港轉口）占總出口比重，在兩次綠營執政時期逐步攀升。重點是，綠營一直是反對兩岸經貿交流的，卻無力逆轉此種趨勢；而自2024年元旦起，義務役兵役將恢復延長，也沒看到足夠配套措施。

藍營此次記者會應該提供給國人一個更完整圖像。外界可以注意國民黨主席朱立倫最近見西方客人時說，該黨特別重視經濟發展，面對高度的兩岸經貿依賴與緊張的國際情勢，不應放棄任何與對岸溝通的機會，要為人民爭取更多的時間與空間。了解兩岸交流歷史者可知，李登輝時期能開啟兩岸交流，是因為我當時累積多年的實力相對於現在強大，才有足夠自信開創新局面。因此無論紅綠，都不應反對先讓台灣厚植實力才是。

其次，民進黨稍早舉行的記者會，批評夏赴陸有很多不透明、未公開的行程。其實了解此次訪陸團成員背景的人即知，國家政策基金會資深顧問趙春山的另個身分，是國安單位外圍智庫的首席顧問，他在記者會時也委婉提到，會和民進黨負責大陸政策的朋友做說明。藍營讓這樣的人參與全部行程，就是要公開透明，綠營的批評只注意政黨攻防，實應適可而止。

最後，夏在記者會裡重提一中各表重要性，用心良苦。但在綠營一直以來的宣傳教育下，如何兜住兩岸，或維持鬥而不破的局面，恐怕更考驗兩岸關心和平者的智慧。

記者會 國民黨 戰爭

延伸閱讀

綠營13縣市黨部主委拚補選 將動員南投人返鄉投票

南投立委補選／國民黨中央南下進駐 反擊綠營每日一爆

陳宗彥性招待案掀綠營內鬥？陳建仁：希望司法早日釐清

夏立言：赴陸確認大陸對台的重視 就避免衝突達成共識

相關新聞

訪陸成果 夏立言：國共都不想要有戰爭

國民黨副主席夏立言率團訪陸受到高規格接待，他昨天受訪表示，這次去受到重視，是因為國共都不想要有戰爭，不過，雙方並無談及二...

陳揆宣示反毒 射出治安第一箭

國內大麻、毒品咖啡包查獲量上升，行政院長陳建仁上任後昨首度赴刑事局，由六大緝毒系統官員陪同大陣仗宣示反毒，他要求加強查緝...

【專家之眼】藍訪陸成果記者會 說白的與沒說的

國民黨副主席夏立言在20日召開了訪陸行成果報告記者會，並開放媒體提問。過去藍營訪陸很少把交流成果談到如此公開透明，值得肯...

陳宗彥案 讓人聞到蔡政府的末日氣息

從扁政府以降，不論藍綠，每一個連任政府的最後1年，似乎都難逃頹敗魔咒。不過3年前，蔡英文挾著創紀錄的817萬張票風光連任，更完成2次完全執政。但從去年1126後，過去都能在權力面前放下派系恩怨、團結對外的民進黨，卻持續探底，最近的陳宗彥案更讓黨內瀰漫「大船快沉了」的亡黨感。這種執政末日氣息，又是從那些地方逸出的？

肯納：加強與台關係 無意挑釁大陸

美國聯邦眾議員肯納率團來台，昨天一早先與台積電創辦人張忠謀見面，中午拜會立法院並接受院長游錫堃款宴。肯納表示，此行無意挑...

南投立委補選／藍綠互嗆 中央地方混戰

南投立委補選白熱化，國民黨中央昨起進駐南投縣黨部，發言人助攻抨擊民進黨抹黑，應向國民黨候選人林明溱道歉。民進黨全國縣市黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦