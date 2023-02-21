【專家之眼】藍訪陸成果記者會 說白的與沒說的

國民黨副主席夏立言在20日召開了訪陸行成果報告記者會，並開放媒體提問。過去藍營訪陸很少把交流成果談到如此公開透明，值得肯定。只是在這次行程裡，訪團多次遭到抹紅，記者會裡應該回答。有些部分說的比較直接，要台人細細品味，有些部分說了卻是點到為止，應該繼續闡明。

夏副主席說的較白部分，除了反映台人最近過得不好的心聲外，就是傳達對兩岸可能爆發戰爭的憂慮。他最後總結第一項說得清楚，此行成果就在改善兩岸互動氛圍，有效緩和緊張關係。這回答了綠營對他們出訪時機的批評。那時綠營說，夏訪陸是昧於西方抗中潮流，反映國民黨的立場，仍與2016年敗選時的主張類似，無視於這七年來歐美與印太區域在中國政策的巨大變化。

但夏的說法等於告訴人民：兩岸已經瀕臨戰爭邊緣了。在民進黨執政七年後，兩岸現狀是官方沒有溝通管道、民間敵意螺旋持續上升。面對中共與美國的競爭，台灣極可能是雙方衝突熱點，批評者所謂的歐美與印太區域的政策巨大變化，講白一點，趨勢就是把戰火燒向台海。所有周邊國家都知道此事，所以準備撤僑之聲不絕於耳。綠營亦深知局勢險惡，所以即便對選舉不利，還是硬著頭皮宣布延長兵役政策。

批評者面對兩岸武裝衝突可能爆發，除了陶醉於國際潮流外，沒有把戰火導向別處，甚或消弭兵燹的謀略。一般人如此說也就算了，如果執政菁英也這麼想，沒看清國際潮流不想真打，又對台灣可能發生的戰火無能為力，與對期盼和平者冷嘲熱諷，就不知是何居心了。

而此記者會多數資訊與觀念，無論是在出訪前或過程中，大概都已為外界所知。有些話卻讓人覺得可以說的更多。

首先，多數抹紅的批評，邏輯就是要台人團結在綠營旗幟下，嚇阻或走向戰爭。但無論從各方面來看，綠營領導下的台灣，都沒準備好作戰，嚇阻效果存疑。除了能源政策自廢武功，讓敵人好封鎖外，台灣對中國大陸出口（含經香港轉口）占總出口比重，在兩次綠營執政時期逐步攀升。重點是，綠營一直是反對兩岸經貿交流的，卻無力逆轉此種趨勢；而自2024年元旦起，義務役兵役將恢復延長，也沒看到足夠配套措施。

藍營此次記者會應該提供給國人一個更完整圖像。外界可以注意國民黨主席朱立倫最近見西方客人時說，該黨特別重視經濟發展，面對高度的兩岸經貿依賴與緊張的國際情勢，不應放棄任何與對岸溝通的機會，要為人民爭取更多的時間與空間。了解兩岸交流歷史者可知，李登輝時期能開啟兩岸交流，是因為我當時累積多年的實力相對於現在強大，才有足夠自信開創新局面。因此無論紅綠，都不應反對先讓台灣厚植實力才是。

其次，民進黨稍早舉行的記者會，批評夏赴陸有很多不透明、未公開的行程。其實了解此次訪陸團成員背景的人即知，國家政策基金會資深顧問趙春山的另個身分，是國安單位外圍智庫的首席顧問，他在記者會時也委婉提到，會和民進黨負責大陸政策的朋友做說明。藍營讓這樣的人參與全部行程，就是要公開透明，綠營的批評只注意政黨攻防，實應適可而止。

最後，夏在記者會裡重提一中各表重要性，用心良苦。但在綠營一直以來的宣傳教育下，如何兜住兩岸，或維持鬥而不破的局面，恐怕更考驗兩岸關心和平者的智慧。