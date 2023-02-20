電商個資外洩頻傳 陳揆指示研議修個資法提高刑責

行政院長陳建仁上任後，今首次主持「今年度第1次治安會報」，並聽取「道路交通安全改善執行情形」、「112年治安趨勢與策進作為」、「新世代打擊詐欺策略行動綱領執行成效與策進作為」及「境外勢力利用網路駭客入侵結合認知作戰新型態攻擊應處作為」等報告。陳建仁說指示，相關部會首長盤整各項維護治安工作所需人力與經費，行政院將全力支持，讓社會安全人民有感。

陳建仁致詞時表示，根據中正大學犯罪研究中心2月13日公布「111年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」顯示，民眾對警察維護治安工作滿意度為73.1%，行政團隊仍須持續努力。此外，回顧去年治安狀況，政府雖已努力查獲詐欺集團1619件、毒品犯罪3萬多件，但因有數起社會矚目重大治安事件發生，「詐欺、毒品、黑幫、槍械」等問題，仍是國人高度關注的治安焦點。

陳建仁說，有鑑於此，蔡總統今年1月27日交付新內閣四大任務時，即特別指示行政團隊，必須針對反毒、掃黑、肅槍及打詐等攸關社會安全的各項措施不斷精進，讓人民有感，請相關部會首長盤整維護治安所需人力與經費，並加強跨部會合作精進相關作為。

陳建仁在聽取「道路交通安全改善執行情形」報告後，請交通部針對道路交通事故死亡及重傷原因，分析其來自酒駕、機車、高齡者、外送人員搶單或路口設計不良等因素的比例，並參酌日本、南韓、新加坡等道安表現良好國家的標準，以訂定台灣道安改善的合理目標。陳建仁指出，台灣每十萬人口30日交通事故死亡人數約為日本4.7倍，如以每年降5%為目標，仍需耗時16年才能追得上日本，這將會是國人的恥辱。因此，台灣應借鏡日本近幾十年來的做法，徹底改善台灣道路交通安全。

此外，陳建仁提到，我國自2018年起道路交通事故死亡人數逐年攀升，其中部分是因高齡者人口成長快速，道路交通事故風險隨之增加，請交通部針對高齡者道路安全方面加強保護措施並提出解決方案，尤其跨部會協調與共同合作至關重要，也請政委吳澤成督導交通部及各相關部會提出更完整解決方案。

內政部警政署「112年治安趨勢與策進作為」報告，陳建仁表示，近5年全般刑案發生數因疫情關係呈現先降後升趨勢，但因警方持續積極查處，破獲率均維持相當高水準，有效穩定社會治安。面對日新月異的新興犯罪型態，政府必須跨部會進行協調整合，才能有效防止新型態犯罪。

另就內政部警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領執行成效與策進作為」報告，政委羅秉成說明，網路犯罪無所不在，電信詐騙案件層出不窮，人民深痛惡絕，因此去年七月行政院核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，透過各部會區域聯防機制，從「識詐」、「阻詐」、「堵詐」及「懲詐」四大面向，由各主責部會協同相關部會提出各種行動方案及績效目標，以跨部會合作方式共同防制電信詐騙的危害。

為強化民眾防詐觀念，在「識詐」方面，應透過跨部會合作進行各式宣導，例如校園宣導、媒體識讀教育、自動提款機（ATM）及銀行端警示等，並調查民眾在接收防詐宣導後，是否具備警覺性，確實認知到這是詐騙手法，是否知曉使用撥打165反詐騙諮詢專線確認，以檢視各項宣導的成效。

此外，在「阻詐」方面，應使執法單位能同步儘速取得異常帳戶資料，及時攔阻不法金流，並提早啟動偵查作為；另外，遊戲點數或其他虛擬資産已淪為詐欺、洗錢的工具，相關單位也應評估予以納管，並請數位發展部先輔導國內推出遊戲點數的業者比照相關洗錢防制標準，善盡共同打詐的社會責任。

在堵詐方面，政府攔阻惡意簡訊雖有很大成效，但隨著科技型態及方法改變，須不斷精進作為，例如目前即查獲不肖分子透過境外篡改電話方式取信於人，而美國已有相關法律及技術，要求電信業者驗證電話的真實性及合法性，也請NCC邀集電信業者研議，如何從源頭阻絕境外詐騙電話，並請數位發展部規畫開發政府免付費攔阻國際詐騙電話的應用程式（APP），減少民眾接聽詐騙電話的機會。

在懲詐方面，針對電商個資外洩提高行政裁罰部分，陳建仁已指示相關部會研議修正「個資法」提高罰責，並配套修正「資安法」擴大適用範圍等工作。此外，除了修法之外，詐騙案破獲後，也應提高犯罪集團重要份子的羈押率，並推動速偵速審，不僅針對重大詐騙罪行從重處罰，甚至後續申請假釋亦須從嚴審核。

陳建仁指出，在羅秉成督導下，內政部、NCC、金管會及法務部等相關部會，分別在「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等四大面向雖有些許績效，但因推動時間尚短，成效仍有不足，加以詐騙犯罪已有數位化及網路化趨勢，因應犯罪手法改變，應加強宣導，讓民眾充分瞭解相關科技詐騙手法及防範之道。請各相關部會一個月內盤點所需經費、人力及物力，針對行動綱領提出精進作為及執行時程，不僅有數字的績效，更要有讓人民有感的成效，行政院定會全力支持所需相關經費。

最後，針對法務部調查局「境外勢力利用網路駭客入侵結合認知作戰新型態攻擊應處作為」報告，陳建仁表示，法務部調查局資安工作站早於2020年成立，應加強查處此類網路駭客入侵及認知作戰複合式攻擊，並就未來3個月或半年內相關攻擊案件、應處作為及成果，提交工作成果報告，倘有需修改相關法令或補足刑罰要件之部分，均請法務部協助加強研議。