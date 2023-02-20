快訊

2024總統大選民調曝光 賴侯對決、三腳督情況「大不同」

不怕遇險？拜登密訪烏「已計畫數月」 原來早和俄國打過招呼

天氣冷又濕！明低溫恐跌破10度 這些地區降雨機率增

交通月票政策藍委認同 綠委：須考量中南部實用性

聯合報／ 記者林銘翰劉宛琳歐陽良盈／台北即時報導
交通部推動「公共運輸月票補助方案」，擬爭取3年200億元預算，鎖定北北基桃、中彰投、南高屏3個生活圈推動交通月票，其中北北基桃生活圈月票每月約1200元。圖為台北捷運下班人潮。記者余承翰／攝影
交通部推動「公共運輸月票補助方案」，擬爭取3年200億元預算，鎖定北北基桃、中彰投、南高屏3個生活圈推動交通月票，其中北北基桃生活圈月票每月約1200元。圖為台北捷運下班人潮。記者余承翰／攝影

行政院預計本周拍板「公共運輸月票補助方案」。國民黨立委洪孟楷表示，定期票納入更多大眾運輸工具，可促進大眾運輸的使用、降低碳排、減輕房價壓力等，這是對的方向，但中央政府也應思考長期的預算來源，而非3年的特別預算用完後又打回原形。民進黨立委劉世芳表示，政策須考慮中南部縣市的實用性，否則意義不大。

民眾黨立院黨團幹事長張其祿認為，中南部交通網絡不像北部那麼便利，尤其偏鄉連大眾運輸都很缺乏，「欠缺交通運輸才是真問題」。

劉世芳說，公共運輸系統在北台灣比較完整，且北台灣現在就是1日生活圈，透過捷運、其他大眾運輸系統上下班的人比較多，1200元的月票對北部民眾來說，確在花費上面享受到優惠；不過，不管是中彰投、還是南高屏地區，公共運輸系統還不是太完善，交通部還需要再推出其他方案，例如擴大公共運輸建置，而不是只給單一縣市公車幾輛、電動公車幾輛，否則意義不大。

劉世芳指出，交通部要用政策來補足交通上的不平權，比較會埋單的族群，應該還是在北台灣的通勤族，尤其她聽到很多南部人都說，平常都騎摩托車、沒什麼影響，顯見這個政策還須考慮到中南部縣市的實用性。

洪孟楷表示，中南部地區需要整合更便利的公車系統及台鐵的班次準點，才能發揮預期的大眾運量，且票價一定要合理，才不會讓中南部民眾有相對剝奪感；各縣市應該可由中央補助公眾自行車系統，補足最後1里路的延伸。

民眾黨立委邱臣遠強調，北北基本來就有1280月票，但在中南部，1千元月票不一定適用；交通月票政策不能「齊頭式」，應該因地制宜，並和地方政府溝通，包含縣市規模、交通工具的種類及月票金額等，這樣才能讓民眾有感、方便使用。

時代力量立委陳椒華指出，目前看到的方案是分3年補助，「這讓許多人不禁質疑，3年後這項政策該如何維續？」

陳椒華表示，交通部在北中南各框一塊區域來規畫公共運輸月票，並非就是最好的解方，如此顯然是忽視北中南東各縣市的區域差異，凸顯國內公共運輸基礎建設長期「重北輕南」的現況。

公共運輸 劉世芳 交通部

延伸閱讀

境外空污襲來 王美花：儘量降載南部燃煤機組

陳宗彥遭爆曾接受性招待 陳椒華喊話陳建仁展開調查

中共前宗教局長入境遭拒 綠委指他曾迫害宗教不受歡迎

影／砍總統禮遇金挨批 王鴻薇：劉世芳跟翁達瑞一樣水準

相關新聞

影／陳揮文建議退黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

國民黨區域立委競爭趨檯面化，昨天傳出藍營要納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員轉戰立委，有意挑戰黨內現任立委費鴻泰的北市...

疫後特別條例草案4條文保留 立院21日表決拚三讀

立法院長游錫堃今天召集黨團協商攸關普發現金的疫後特別條例草案，經過近2小時討論，剩下包括執行適用項目在內的4項條文保留，...

民進黨22日擬討論總統立委提名期程 預計3月啟動

民進黨總統、立委提名時程受關注，民進黨22日將召開中常會，擬討論2024總統立委提名期程，若順利通過，預計3月啟動相關工...

布林肯、王毅慕尼黑安全會議場邊會晤後 我外交部發聲了

美國國務卿布林肯18日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑安全會議場邊會晤事，會後美國國務院發布新聞稿，強調維...

交通月票政策 藍委認同 綠委：須考量中南部實用性

行政院預計本周拍板「公共運輸月票補助方案」。國民黨立委洪孟楷表示，定期票納入更多大眾運輸工具，可促進大眾運輸的使用、降低...

外交部證實 新任韓國駐台代表李殷鎬今下午抵台

我外交部今證實，新任韓國駐台代表李殷鎬今下午抵台。外交部表示歡迎，並期盼李能在台韓現有交流基礎上，持續深化雙方各項友好合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦