交通月票政策藍委認同 綠委：須考量中南部實用性

行政院預計本周拍板「公共運輸月票補助方案」。國民黨立委洪孟楷表示，定期票納入更多大眾運輸工具，可促進大眾運輸的使用、降低碳排、減輕房價壓力等，這是對的方向，但中央政府也應思考長期的預算來源，而非3年的特別預算用完後又打回原形。民進黨立委劉世芳表示，政策須考慮中南部縣市的實用性，否則意義不大。

民眾黨立院黨團幹事長張其祿認為，中南部交通網絡不像北部那麼便利，尤其偏鄉連大眾運輸都很缺乏，「欠缺交通運輸才是真問題」。

劉世芳說，公共運輸系統在北台灣比較完整，且北台灣現在就是1日生活圈，透過捷運、其他大眾運輸系統上下班的人比較多，1200元的月票對北部民眾來說，確在花費上面享受到優惠；不過，不管是中彰投、還是南高屏地區，公共運輸系統還不是太完善，交通部還需要再推出其他方案，例如擴大公共運輸建置，而不是只給單一縣市公車幾輛、電動公車幾輛，否則意義不大。

劉世芳指出，交通部要用政策來補足交通上的不平權，比較會埋單的族群，應該還是在北台灣的通勤族，尤其她聽到很多南部人都說，平常都騎摩托車、沒什麼影響，顯見這個政策還須考慮到中南部縣市的實用性。

洪孟楷表示，中南部地區需要整合更便利的公車系統及台鐵的班次準點，才能發揮預期的大眾運量，且票價一定要合理，才不會讓中南部民眾有相對剝奪感；各縣市應該可由中央補助公眾自行車系統，補足最後1里路的延伸。

民眾黨立委邱臣遠強調，北北基本來就有1280月票，但在中南部，1千元月票不一定適用；交通月票政策不能「齊頭式」，應該因地制宜，並和地方政府溝通，包含縣市規模、交通工具的種類及月票金額等，這樣才能讓民眾有感、方便使用。

時代力量立委陳椒華指出，目前看到的方案是分3年補助，「這讓許多人不禁質疑，3年後這項政策該如何維續？」

陳椒華表示，交通部在北中南各框一塊區域來規畫公共運輸月票，並非就是最好的解方，如此顯然是忽視北中南東各縣市的區域差異，凸顯國內公共運輸基礎建設長期「重北輕南」的現況。