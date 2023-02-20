布林肯、王毅慕尼黑安全會議場邊會晤後 外交部發聲了

美國國務卿布林肯18日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑安全會議場邊會晤事，會後美國國務院發布新聞稿，強調維持台海和平穩定的重要性，並表示無法接受中國偵查氣球入侵美空的行徑，不容再犯。

我外交部今透過新聞稿指出，這是美國政府繼上周副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）在國會聽證會、華府智庫活動密集發表友我言論後，再度由國務卿公開重申支持台海和平穩定的堅定立場；我外交部表達肯定與歡迎。

外交部表示，拜登政府上任以來多次重申美國對台安全承諾，包括由資深官員公開聲明、聯合理念相近國家聯合發表友我聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」等，都展現了美國政府對台灣安全的高度重視與堅定支持。

外交部指出，面對中國軍力擴張和挑釁行徑，台灣將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，共同堅決維護台海安全、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的和平、穩定與繁榮。