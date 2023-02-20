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外交部證實 新任韓國駐台代表李殷鎬今下午抵台

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
原韓國駐台代表鄭炳元(Chung Byung-won)轉任韓國駐瑞典大使。 圖／聯合報系資料照
原韓國駐台代表鄭炳元(Chung Byung-won)轉任韓國駐瑞典大使。 圖／聯合報系資料照

外交部今證實，新任韓國駐台代表李殷鎬今下午抵台。外交部表示歡迎，並期盼李能在台韓現有交流基礎上，持續深化雙方各項友好合作，提升兩國情誼和實質關係。

外交部今傍晚表示，韓國駐台機構「駐台北韓國代表部」日前正式通知，原韓國駐台代表鄭炳元轉任韓國駐瑞典大使，任命韓國前戰略物資管理院長李殷鎬為新任駐台代表。

外交部表示，韓國官方自2021年5月起，在國際場合多次重申維持台灣海峽和平穩定的重要性，也在去年12月發布的「自由、和平、繁榮之印度太平洋戰略」中，強調台海和平穩定與韓半島和平穩定及印太區域安全繁榮的關連性。

外交部指出，台韓經貿和人員交流等實質關係密切，兩國目前互為第五大貿易夥伴，在疫情爆發前的2019年，互為第三大觀光客來源國，每周往返航班超過三百班次。

外交部表示，我國與韓國在前年11月簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，並於去年2月簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，都有助拓展雙方產業合作及人員交流。

外交部 疫情

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