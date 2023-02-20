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交通月票擬多地實施 立委：偏鄉缺大眾運輸才是真問題

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立院民眾黨團幹事長張其祿。 圖／聯合報系資料照
立院民眾黨團幹事長張其祿。 圖／聯合報系資料照

交通部擬在北北基桃、中彰投、南高屏3個生活圈推動交通月票；行政院會預計本周四拍板，北北基桃生活圈月票每月約1200元，中彰投、南高屏月票預計1000元以內，未來民眾購買月票，每月可不限次數搭乘捷運、公車、輕軌、客運及公共自行車等。

立院民眾黨團幹事長張其祿認為，應更「因地制宜」些，尤其在中南部，因為交通網絡不像北部那麼便利，尤其偏鄉連大眾運輸都很缺乏，「欠缺交通運輸才是真問題」，遑論要買月票；偏鄉交通不便、缺乏大眾運輸入內，是更急需解決的。

張其祿表示，像台北這樣的都會區，因為路網已經形成，開車反而比較麻煩，公共運輸率高的地方，交通月票對民眾較有使用效益；但出了大台北地區，大眾運輸使用率本來就不高，若使用交通月票反而不划算也不方便。

張其祿指，以高雄為例，雖有捷運，但高捷捷運站和許多地方仍有段距離，銜接不夠緊密，還需靠接駁，所以民眾也習慣自己騎車或開車，對大眾交通工具使用率不像北部這麼搞，使用月票的誘因也不高。

交通月票 張其祿 捷運

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