民進黨：國民黨在中共預設基礎下交流 釋放錯誤訊息

國民黨副主席夏立言訪中返台，今天對外提出成果報告。民進黨發言人黃彩玲今天表示，國民黨在中共當局預設的「政治基礎」下交流互動，無視中共當局持續侵害台灣主權與威脅台灣安全，是背離台灣民意，並持續向中國以及國際社會釋放錯誤的訊息。

黃彩玲表示，中共中央政治局常委王滬寧與夏立言會面時表示，將全面貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，等於告訴國民黨「九二共識」就是一中，夏立言曾擔任馬政府的陸委會主委，不僅毫無表示，還在今天的記者會說當時他腦海中「九二共識」就是「一中各表」，根本不用多言。

黃彩玲說，實在不知道國民黨到底是蠢還是壞？還是自我安慰的阿Q？當中國已明確定義了「九二共識」，「夏主委」卻不敢說出國民黨對「九二共識」的定義，這是把台灣主權以空白支票的形式，雙手奉上給中國，對台灣人民來說情何以堪。

黃彩玲強調，北京當局所定義的「九二共識」政治基礎，這裡面並無中華民國的生存空間，沒有2300萬台灣人民的主權。國民黨此次訪中行接受中共高規格接待，配合其統戰框架，完全沒有為保衛中華民國台灣的主權發聲，背離台灣主流民意期待。

黃彩玲指出，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅這兩天出席「慕尼黑安全會議」，針對外界詢問台海緊張中國要如何讓世界安心時，強硬表示「台灣自古是中國的一部分」，嚴重違反「兩岸互不隸屬」的台海現狀與事實。當中共當局如此公然侵害台灣主權時，國民黨卻毫無捍衛捍衛中華民國的積極性作為。

黃彩玲表示，國民黨宣稱此次赴中反應台灣農漁民、中小企業心聲，並取得中共當局的善意回應，是所謂重大成果，但卻完全不提兩岸的經貿障礙源自中共方面單方面的種種不合理限制，現在若放行，也只是回歸經貿交流常軌。國民黨對中共的作法不僅沒有任何抗議，反而配合其統戰演出。

黃彩玲再次重申，無論朝野，應該一起堅守「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」這四個堅持，在「和平、對等、民主、對話」善意基礎下，與中國展開疫後的交流，才是兩岸關係持續穩定發展的重要基石。