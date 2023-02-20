台灣基進質疑國民黨有通敵疑慮 「現行法規無力招架」

國民黨副主席夏立言結束訪中行程返台，台灣基進今天表示，有通敵疑慮的政黨理應向人民清楚交代，現行法令無法遏止政黨公職通敵行為的荒謬，盡速通過「境外勢力代理人法」才能公開揭露他們與境外勢力有涉的資訊，讓社會大眾明白其對主權和國家安全可能造成的傷害。

台灣基進上午舉行「中國統戰兵臨城下，現行法規無力招架？」記者會，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱質疑，夏立言此行會見中共中央政治局常委王滬寧是「新統戰劇本對稿之行」，呼籲立法院盡速修法補破網。

吳欣岱指出，夏立言不到半年二度訪中，他在台灣聲稱不具任何政治目的，結果與中國政治人物會面卻不斷重申「九二共識」和「反對台獨」，雙方談了什麼、立場為何完全沒有說明。

吳欣岱再指，台北市長蔣萬安接待中國上海使團來台，行程卻連記者和同黨議員都無從得知，不僅是「政治掮客」的兩面手法，更凸顯出台灣現行法規無法可管、陸委會只能被動接招的荒謬情況，令人感到擔憂。

吳欣岱說明，目前刑法「外患罪」構成要件僅包含「行為人的主觀故意」，給予親中政黨自我詮釋空間，「行為人的客觀行為」則在國民黨迴避媒體、不願坦白交代會談內容的情況下，讓舉證相當困難。

吳欣岱還說，國民黨百般避免會談內容和行程曝光，顯然對「外患罪」早有防範，而反滲透法僅針對「選舉期間的外國勢力滲透」有效，亦無法處理非選舉期間的賣台的行為。

吳欣岱認為，政黨靠著人民的支持得以存在，有通敵疑慮的政黨理應向人民清楚交代，台灣基進過去不斷提倡的「境外勢力代理人法」就是填補此類破口的一大良方，盡速通過此法才能公開揭露他們與境外勢力有涉的資訊，讓社會大眾明白其對主權和國家安全可能造成的傷害。

台灣基進黨主席王興煥表示，隨著「九二共識、一國兩制」這套論述不再有效，中共總書記習近平要求提出新的統一論述，夏立言此行會見王滬寧除了象徵國共合作謀台的升級，可能是更實質新統戰劇本的對稿之行。

王興煥強調，無中生有的「九二共識」曾經禁錮台灣很長時間，國共在未來可能就新的「統戰共識」裡外唱和，利用情報滲透、懷柔脅迫擴大在台親中勢力，「內自壞」恐怕會導致「王城破」，台灣必須留意。

王興煥說，中國是全世界唯一以武力威脅台灣的國家，政黨是以執政或實踐政治主張為目標的團體，所以政黨與中國交流必須被嚴格規範，包括事前呈報計畫內容，還有行程會談公開透明不得隱匿。

王興煥也說，台灣在中華民國的體制之下，難以將中國定義為敵國，因此使得中國勢力有許多運作空間，制憲告別中華民國的枷鎖，不只有利於敵我辨識，亦可通敵論處親中勢力，澆熄親中勢力氣焰。