快訊

菲律賓飛機失聯32小時找到殘骸 機上4人未尋獲

北市發言人羅旺哲三度請辭獲准 副秘書長王秋冬兼任

拍板！114年分科測驗確定不考國、英 招聯會證實「只加考數乙」

影／朱立倫視察金門小三通 籲逐步放寬台商台生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨主席朱立倫今天視察小三通，慰勉金門岸巡隊的辛勞。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席朱立倫今天視察小三通，慰勉金門岸巡隊的辛勞。記者蔡家蓁／攝影

國民黨主席朱立倫今天前抵金門，並一連視察水頭小三通復航與金門大橋，針對外界關心是否有「大局條款」，將優先提名現任立委一事，對此，朱立倫澄清，「謠言止於智者」，無謂的放話、製造謠言，這沒有必要也不應該，會等到南投立委補選後，才會來討論相關議題。

朱立倫原本在上周要來金門參與金門黨部的新春團拜，但因天候未能成行，今天專程蒞金與基層幹部聯誼，並在立委陳玉珍、前金門縣長楊鎮浯、議員王國代、國民黨金門縣黨部主委吳興邦等人的陪同下，到水頭碼頭視察小三通，但因為已過了船班時間，現場沒有民眾，僅有大批的港務處與CIQS人員相迎。

朱立倫表示，此次特別來關心小三通重新恢復的情況，他說，小三通對所有台商、台生、台胞，與金門鄉親在大陸工作，都非常重要，但目前僅開放金門鄉親，希望未來能擴大到台商、台胞、台生；他也提及，對於兩岸觀光的恢復，在後疫情時期，政府說希望今年能有100萬陸客來台灣，朱立倫說，若一部份透過小三通或是來金門，將可以改善金門的經濟情況。

朱立倫也提及，副主席夏立言這次去大陸，除了延續去年8月所關心的小三通，盼所有的台商、台胞、台生都能運用小三通這條管道外，也針對未來各航點增加、小三通的擴大等議題提出關心，希望兩岸等逐漸來開放，他也呼籲陸委會與政府單位能儘速就這方面來磋商，改善現況。

針對「大局條款」的傳言，朱立倫澄清，「謠言止於智者」，這都是無謂的放話，製造謠言，製造黨內困擾，他強調，黨內會在3月4日南投補選之後，才會討論相關議題，目前放出各種謠言，或意圖影響未來黨內選舉，這都是不應該，他重申，希望大家團結一致，共同朝勝選的目標努力。

對於媒體詢問，黨內的諸多傳言，是否導致郭侯民調甚至比賴清德還低，朱立倫表示，各種民調都只是做參考，國民黨要一步一腳印，腳踏實地，不要受到任何干擾影響，這次來，也是希望能擴大我們的基礎，爭取更多支持，將來獲得更多民眾的肯定。

針對鄉親關心的金門是否能多增加一席不分區立委，朱立倫表示，現階段最重要的是希望大家一步一腳印，腳踏實地好好努力，3月4日才會來討論相關議題。

國民黨主席朱立倫今天前抵金門，對於是否有「大局條款」，朱立倫澄清，無謂放話，這沒有必要也不應該，會等到南投立委補選後，才會來討論相關議題。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席朱立倫今天前抵金門，對於是否有「大局條款」，朱立倫澄清，無謂放話，這沒有必要也不應該，會等到南投立委補選後，才會來討論相關議題。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席朱立倫今天前抵金門，並在立委陳玉珍、前金門縣長楊鎮浯的陪同下，視察水頭小三通復航情況。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席朱立倫今天前抵金門，並在立委陳玉珍、前金門縣長楊鎮浯的陪同下，視察水頭小三通復航情況。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席朱立倫今天視察小三通的通關大樓，與員警握手致意。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席朱立倫今天視察小三通的通關大樓，與員警握手致意。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席朱立倫今天視察小三通，關心小三通的訂票情況。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席朱立倫今天視察小三通，關心小三通的訂票情況。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 朱立倫 小三通

延伸閱讀

傳國民黨立委初選採現任優先 秦慧珠嗆放話者：黨內好事者閉嘴吧！

郭台銘表態回藍營選2024 蔡正元籲應對這3人致歉「鴨霸不好」

影／綠營網軍發威 林明溱：民進黨全黨圍毆我一人

朱當造王者？柯志恩：展現出來是這樣 朱不是吳敦義2.0

相關新聞

缺蛋民怨深 柯志恩：與其演戲不如把小確幸還給大家

台灣缺蛋問題嚴峻，引發民怨，國民黨智庫執行長柯志恩說，面對禽流感與氣候問題，政府反應太慢，且不願面對現實，一再誇口「台灣...

台灣基進質疑國民黨有通敵疑慮 「現行法規無力招架」

國民黨副主席夏立言結束訪中行程返台，台灣基進今天表示，有通敵疑慮的政黨理應向人民清楚交代，現行法令無法遏止政黨公職通敵行...

影／朱立倫視察金門小三通 籲逐步放寬台商台生

國民黨主席朱立倫今天前抵金門，並一連視察水頭小三通復航與金門大橋，針對外界關心是否有「大局條款」，將優先提名現任立委一事...

「滿蛋大亨」掩蓋不了庶民的一蛋難求

近日國人去賣場、超市，蛋架上一蛋難求，或只剩下高價讓人買不下手的蛋；去超商買不到茶葉蛋，到速食店也可能遇到跟蛋相關的商品缺貨。國人普遍買不到蛋、或買不到便宜蛋，但蔡政府偏偏要塑造「有蛋」、「有平價的蛋」的「溫暖」形象，行政院副院長鄭文燦到處視察通路，要國人相信買得到平價的蛋。 在電視台攝影機前，鄭文燦視察賣場時貨架上擺滿了蛋，但馬上就有民代與一般民眾發現，就算去了跟鄭文燦視察的同一賣場，架上的蛋早就被一掃而空，別說平價的蛋買不到，要能順利買到蛋，往往也得多跑幾家賣場才買得到。鄭文燦的視察被國人識破是作秀，他也因此得到了「滿蛋大亨」的「美名」。

國民黨團嗆送紀律委員會 羅致政：請不要無限上綱

國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯今天表示，外界質疑立法院的監視畫面外流，國民黨團要求將民進黨立委羅致政等人送交紀律委員會，羅...

綠營13縣市黨部主委拚補選 將動員南投人返鄉投票

南投立委補選倒數13天，民進黨全國縣市黨部總動員，今由全國黨部主委聯誼會會長、宜蘭黨部主委陳俊宇領軍，率各黨部主委到竹山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦