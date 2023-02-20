影／朱立倫視察金門小三通 籲逐步放寬台商台生

國民黨主席朱立倫今天前抵金門，並一連視察水頭小三通復航與金門大橋，針對外界關心是否有「大局條款」，將優先提名現任立委一事，對此，朱立倫澄清，「謠言止於智者」，無謂的放話、製造謠言，這沒有必要也不應該，會等到南投立委補選後，才會來討論相關議題。

朱立倫原本在上周要來金門參與金門黨部的新春團拜，但因天候未能成行，今天專程蒞金與基層幹部聯誼，並在立委陳玉珍、前金門縣長楊鎮浯、議員王國代、國民黨金門縣黨部主委吳興邦等人的陪同下，到水頭碼頭視察小三通，但因為已過了船班時間，現場沒有民眾，僅有大批的港務處與CIQS人員相迎。

朱立倫表示，此次特別來關心小三通重新恢復的情況，他說，小三通對所有台商、台生、台胞，與金門鄉親在大陸工作，都非常重要，但目前僅開放金門鄉親，希望未來能擴大到台商、台胞、台生；他也提及，對於兩岸觀光的恢復，在後疫情時期，政府說希望今年能有100萬陸客來台灣，朱立倫說，若一部份透過小三通或是來金門，將可以改善金門的經濟情況。

朱立倫也提及，副主席夏立言這次去大陸，除了延續去年8月所關心的小三通，盼所有的台商、台胞、台生都能運用小三通這條管道外，也針對未來各航點增加、小三通的擴大等議題提出關心，希望兩岸等逐漸來開放，他也呼籲陸委會與政府單位能儘速就這方面來磋商，改善現況。

針對「大局條款」的傳言，朱立倫澄清，「謠言止於智者」，這都是無謂的放話，製造謠言，製造黨內困擾，他強調，黨內會在3月4日南投補選之後，才會討論相關議題，目前放出各種謠言，或意圖影響未來黨內選舉，這都是不應該，他重申，希望大家團結一致，共同朝勝選的目標努力。

對於媒體詢問，黨內的諸多傳言，是否導致郭侯民調甚至比賴清德還低，朱立倫表示，各種民調都只是做參考，國民黨要一步一腳印，腳踏實地，不要受到任何干擾影響，這次來，也是希望能擴大我們的基礎，爭取更多支持，將來獲得更多民眾的肯定。