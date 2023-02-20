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國民黨團嗆送紀律委員會 羅致政：請不要無限上綱

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委羅致政。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委羅致政。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯今天表示，外界質疑立法院的監視畫面外流，國民黨團要求將民進黨立委羅致政等人送交紀律委員會，羅致政受訪時回應，他一切按照程序調閱，請國民黨不要無限上綱、進行政治操作。

內政部前部長徐國勇曾經在政論節目中表示，民進黨立委何志偉棄置衛福部前部長陳時中的砂畫像，根據立法院日前完成的調查，管姓、羅姓立委國會辦公室曾經申請調閱相關監視器影像資料並提供影片。

羅致政下午受訪時說，自己的辦公室在立法院中興大樓5樓，正好與何志偉的辦公室位在同一個樓層，而在不該放砂畫跟垃圾的公共區域，發生這樣的事件，是否會引起其他公安問題，他當然權利去了解事實真相。

羅致政說明，自己一切按照程序調閲，而他本人沒有去看影片，而是請辦公室的同仁前往觀看後，再回來向他回報內容，而且辦公室的同仁被要求不能側錄，所以也沒有影片外流的問題

羅致政強調，調閱立法院公共區域的監視器畫面，都有相關規定，更何況國民黨團也曾經調閱院區內的監視器內容，請國民黨不要無限上綱、政治操作，試問如果今天被放在地上的砂畫是台北市長蔣萬安的畫作，「國民黨團會不會去調畫面了解狀況？」

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，謝衣鳯指出，根據立法院調查顯示，民進黨前立委管碧玲與羅致政辦公室曾經提出相關調閱監視器影像資料，並且提供影片，為了維護國會尊嚴，影像是否從兩人辦公室流出，「請紀律委員會好好查一查」。

國民黨 立法院 羅致政

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