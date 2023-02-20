缺蛋民怨深 柯志恩：與其演戲不如把小確幸還給大家

台灣缺蛋問題嚴峻，引發民怨，國民黨智庫執行長柯志恩說，面對禽流感與氣候問題，政府反應太慢，且不願面對現實，一再誇口「台灣不是缺蛋只是缺便宜蛋」，還安排一齣行政院副院長鄭文燦視察賣場架上有滿滿雞蛋的大戲，與其花心思演戲給國人看，不如趕快把「吃飯加蛋」的小確幸還給大家。

柯志恩今天發文說，她從小就愛吃蛋料理，最近要吃到豐盛的班尼迪克蛋早餐似乎已成奢求。受禽流感與氣候影響，加上飼料成本上漲，根據養雞協會預估，近期每日雞蛋缺口已達近450萬顆，蛋價因此每台斤調漲2元。

柯志恩文章中還說，許多網友抱怨，不僅大賣場買不到雞蛋，現在早餐買飯糰加蛋只有半顆、加蛋要20元不如加肉片、午餐吃蒸蛋加皮蛋是一種奢侈，甚至有早餐店老闆貼出公告「1顆荷包蛋10塊，2顆25元」，避免客人點超過1顆以上。

「政府根本不願面對現實！」柯志恩說，政府一再誇口說「台灣不是缺蛋只是缺便宜蛋」、「很多國家雞蛋都變貴」，甚至還安排一齣行政院副院長鄭文燦視察賣場，架上有滿滿雞蛋的大戲，卻是賣場人員5分鐘前臨時才補滿。最近網友都在喊話，能不能請鄭副院長到住家附近的賣場視察，讓他們也可以買得到雞蛋？

柯志恩批，面對禽流感與氣候問題，政府反應太慢，去年10月才大量進口種雞，導致生產不及，再加上掌握蛋農生產量的資訊不確實，民眾四處搶蛋，供需失衡自然價格也跟著上漲。