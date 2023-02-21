快訊

普亭騎虎難下 侵略烏克蘭為何還要「送死強攻」？

中國大陸iPhone 14 Pro全系列大跳水直降3千 「早鳥果粉」氣炸開轟

「你幾歲開始接觸色情片」？為完善性教育調查 「田慎節」祭出爆乳照上陣

聯合新聞網／ 綜合報導
田慎節日前放上一張爆乳自拍照，並分享「台灣性別平等教育協會」的教學問卷資訊，號召國小老師們一起完善這份調查與計畫。 圖／翻攝自「Molly 翎熹」臉書粉專
田慎節日前放上一張爆乳自拍照，並分享「台灣性別平等教育協會」的教學問卷資訊，號召國小老師們一起完善這份調查與計畫。 圖／翻攝自「Molly 翎熹」臉書粉專

遊戲實況主「Molly翎熹」改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」後，成功當選嘉義市議員，經常在社群平台關心社會議題，日前也準備落實政見推動性專區。她在臉書分享「台灣性別平等教育協會Tgeea（Taiwan Gender Equity Education Association）」的教學問卷資訊，號召國小老師們一起完善這份調查與計畫。

田慎節在臉書粉絲專頁發問「嘿！你是幾歲開始接觸色情片的呢？」，指出研究發現有超過一半的台灣人從14歲開始看色情片；有將近五成的台灣學生，第一次搜尋色情資訊是在念幼兒園或小學的階段。田慎節直言，「相信大家都有過這樣的經驗，小時候越被長輩禁止的事物，越想偷偷去嘗試了解。當然，這其中包含了性！」

田慎節請粉絲們仔細回想，過去在學校曾經受過的性別教育中，有多少是被潦草應付過去？又有多少時候，是老師們願意停下來，好好的仔細說明？田慎節表示能夠理解在學校教書的老師們，容易因外界輿論以及家長壓力，導致在性別教育這塊窒礙難行。然而她也感慨，對於性閉口不談，只會讓青少年更想從其他錯誤的管道汲取性知識。

為了讓性知識的教育可以更加完善、普及，田慎節分享「台灣性別平等教育協會Tgeea（Taiwan Gender Equity Education Association）」正在廣收國小老師性別教育的教學問卷，呼籲更多的國小老師可以一起加入，協助填寫國小老師性別教育的教學經驗問卷，同時她也放上一張爆乳自拍照，「期盼大家多多幫忙，一同更完善這份調查與計畫」。

性教育

延伸閱讀

影／情人節尋歡！高雄半套店8旬翁和爆乳女交易 警衝進來翁傻眼

影／16字嘉市議員首出席議會 上下半身都性感 這樣談性專區

蕾菈爆乳挺孕肚賺奶粉錢　累到宮縮「坐著站著都很痛苦」

她們和BLACKPINK長得好像！爆乳辣妹「撞臉Rosé」長相同步率99%　她被封陸版Lisa

相關新聞

「你幾歲開始接觸色情片」？為完善性教育調查 「田慎節」祭出爆乳照上陣

遊戲實況主「Molly翎熹」改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」後，成功當選嘉義市議員，經常在社群平台關心社會議題，日前也準備落實政見推動性專區。她在臉書分享「台灣性別平等教育協會 Tgeea（Taiwan Gender Equity Education Association）」的教學問卷資訊，號召國小老師們一起完善這份調查與計畫。

訪陸成果 夏立言：國共都不想要有戰爭

國民黨副主席夏立言率團訪陸受到高規格接待，他昨天受訪表示，這次去受到重視，是因為國共都不想要有戰爭，不過，雙方並無談及二...

陳揆宣示反毒 射出治安第一箭

國內大麻、毒品咖啡包查獲量上升，行政院長陳建仁上任後昨首度赴刑事局，由六大緝毒系統官員陪同大陣仗宣示反毒，他要求加強查緝...

【專家之眼】藍訪陸成果記者會 說白的與沒說的

國民黨副主席夏立言在20日召開了訪陸行成果報告記者會，並開放媒體提問。過去藍營訪陸很少把交流成果談到如此公開透明，值得肯...

陳宗彥案 讓人聞到蔡政府的末日氣息

從扁政府以降，不論藍綠，每一個連任政府的最後1年，似乎都難逃頹敗魔咒。不過3年前，蔡英文挾著創紀錄的817萬張票風光連任，更完成2次完全執政。但從去年1126後，過去都能在權力面前放下派系恩怨、團結對外的民進黨，卻持續探底，最近的陳宗彥案更讓黨內瀰漫「大船快沉了」的亡黨感。這種執政末日氣息，又是從那些地方逸出的？

肯納：加強與台關係 無意挑釁大陸

美國聯邦眾議員肯納率團來台，昨天一早先與台積電創辦人張忠謀見面，中午拜會立法院並接受院長游錫堃款宴。肯納表示，此行無意挑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦