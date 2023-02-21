「你幾歲開始接觸色情片」？為完善性教育調查 「田慎節」祭出爆乳照上陣

遊戲實況主「Molly翎熹」改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」後，成功當選嘉義市議員，經常在社群平台關心社會議題，日前也準備落實政見推動性專區。她在臉書分享「台灣性別平等教育協會Tgeea（Taiwan Gender Equity Education Association）」的教學問卷資訊，號召國小老師們一起完善這份調查與計畫。

田慎節在臉書粉絲專頁發問「嘿！你是幾歲開始接觸色情片的呢？」，指出研究發現有超過一半的台灣人從14歲開始看色情片；有將近五成的台灣學生，第一次搜尋色情資訊是在念幼兒園或小學的階段。田慎節直言，「相信大家都有過這樣的經驗，小時候越被長輩禁止的事物，越想偷偷去嘗試了解。當然，這其中包含了性！」

田慎節請粉絲們仔細回想，過去在學校曾經受過的性別教育中，有多少是被潦草應付過去？又有多少時候，是老師們願意停下來，好好的仔細說明？田慎節表示能夠理解在學校教書的老師們，容易因外界輿論以及家長壓力，導致在性別教育這塊窒礙難行。然而她也感慨，對於性閉口不談，只會讓青少年更想從其他錯誤的管道汲取性知識。

為了讓性知識的教育可以更加完善、普及，田慎節分享「台灣性別平等教育協會Tgeea（Taiwan Gender Equity Education Association）」正在廣收國小老師性別教育的教學問卷，呼籲更多的國小老師可以一起加入，協助填寫國小老師性別教育的教學經驗問卷，同時她也放上一張爆乳自拍照，「期盼大家多多幫忙，一同更完善這份調查與計畫」。