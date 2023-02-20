綠營13縣市黨部主委拚補選 將動員南投人返鄉投票

南投立委補選倒數13天，民進黨全國縣市黨部總動員，今由全國黨部主委聯誼會會長、宜蘭黨部主委陳俊宇領軍，率各黨部主委到竹山陪黨內候選人蔡培慧站路口輔選，聲勢浩大，蔡培慧呼籲各黨部主委能動員其縣市內的南投人返鄉投票。

南投縣黨部主委蔡銘軒指出，此次立委補選不分地方、中央，眾人就是團結一心，各縣市黨部希望能為蔡培慧出一分力、為南投爭一口氣，就由南投黨部及全國黨部主委聯誼會會長、宜蘭黨部主委陳俊宇號召領軍各地主委，齊聚南投為她加油。

陳俊宇、蔡銘軒今會同花蓮嚴獻宗、澎湖顏家康、雲林林金忠、桃園張丞儀、新北何博文、高雄許智善、苗栗李貴富、屏東羅平道、嘉義陳川崎、彰化楊富鈞、台南潘新傳等縣市黨部主委，一早就陪同蔡培慧在竹山市場路口拜票。

宜蘭黨部主委陳俊宇說，13個黨部主委今齊聚南投，馬祖黨部主委李問原要參加，但飛機因天候無法起飛，委請在台的馬祖青年代為出席，眾人遠道而來，就是要跟勇敢堅定、為家鄉奮戰的蔡培慧站在一起，推薦她是擔任立委的不二人選。

蔡培慧則表示，不論是北中南各縣市一定都有出外打拚或求學的南投人，因此盼各縣市黨部主委回去後，幫忙催票讓他們回來南投投票，並懇請其縣市居民向住在南投縣的親友拉票，一起支持她，