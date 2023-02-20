國民黨團要把羅致政送紀律委員會 民進黨團說只能尊重

國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯今天表示，外界質疑立法院的監視畫面外流，國民黨團要求將民進黨前立委管碧玲、民進黨立委羅致政送交紀律委員會，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回應，立委本來就可以用書面的方式調閱公開場合的畫面，民進黨團只能尊重他們的選擇。

內政部前部長徐國勇曾經在政論節目中表示，民進黨立委何志偉棄置衛福部前部長陳時中的砂畫像，根據立法院日前完成的調查，「非由立院行政人員外流，也非立院原始影像資料」，調查報告指出，管姓、羅姓立委國會辦公室曾經申請調閱相關監視器影像資料並提供影片。

國民黨立法院黨團上午舉行「民進黨派系大亂鬥！陳宗彥事件、立法院影片外流！」記者會，謝衣鳯指出，根據立法院調查顯示，管碧玲、羅致政辦公室曾經提出相關調閱監視器影像資料，並且提供影片，為了維護國會尊嚴，影像是否從兩人辦公室流出，請紀律委員會好好查一查。

鄭運鵬上午受訪時回應，調閱立法院的監視器畫面，本來就有相關規定，立委可以用書面的方式調閱公開場合的內容，就像國民黨團先前也曾經調閱過立法院議場後門的衝突影片。

鄭運鵬也說，國民黨團這次要調閱的地點是在走廊，屬於立法院的公開場合，他們就是想要進行政治上面的攻擊，「他們要送紀律委員會，他們就送吧，這點也只能尊重他們」。