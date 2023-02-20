林明溱父子宣布不參選2024立委 民進黨團諷爭取同情票

國民黨南投立委補選參選人林明溱的競選總部總幹事、兒子林儒彬前天宣布，自己與林明溱都不會投入2024年的立委選舉，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，整個南投縣好像成為林明溱父子的「家天下」，地方選民顯然不認同他們的做法，林明溱是為了爭取到更多同情票。

民進黨團上午舉行「台美官方升級，國共互通款曲」記者會，鄭運鵬受訪時表示，林明溱如果在這次參選過後，不會參加2024年的立委選舉，「這次參選很顯然就是為了要顧住江山」。

鄭運鵬認為，林明溱的文宣貼紙撕開就是林儒彬的名字，可是林儒彬已經宣布不會參加2024年的立委選舉，很顯然地方不認同他們父子的做法，甚至不認同讓林儒彬出來參選，所以林明溱才必須要「父代出征」。

鄭運鵬質疑，整個南投縣好像都是林明溱父子的「家天下」，相信這就是選民的反感造成他們的壓力，要不要參選是他們的權益，但是林明溱父子的宣示只是為了這次的補選，希望能夠獲得選民多一點同情票的呼籲。

民進黨團副幹事長洪申翰指出，林明溱父子就是一對跳票父子檔，如果從林明溱擔任南投縣長的諸多政績來看，包括恐龍公園、影城、垃圾處理到兩個纜車的案子，幾乎可以說是一跳再跳，而且還臉不紅氣不喘。

洪申翰批評，林明溱父子幾乎毫無信用可言，「所以在這個狀況之下，他們要做出2024年不會參選的承諾，我想沒有人會相信，如果他們真的不參選2024年的立委的話，那請問為什麼林明溱這次要參選？」

洪申翰還說，翻開過去的紀錄，所有南投縣民、關心南投政治的人都知道，這對父子檔不是一個可以信任的父子檔，「他們就是跳票父子檔」，希望大家可以在這次的南投立委補選，選出一位真正為南投的未來打拚，而且過去有提出好的政見、政績以及有好人品的蔡培慧。

鄭運鵬表示，林明溱在擔任南投縣長的時候，曾經多次幫林儒彬安排特權上面的職務，包括給予非公職的頭銜、安排公務的停車位等，「這些都是幫他兒子在政治上鋪路」，現在因為選舉的壓力，林儒彬自己不能參選，所以林明溱必須自己「代子上陣」。

鄭運鵬強調，南投選民已經厭惡林明溱父子這樣的做法，所以他們必須用這樣的訴求來爭取同情票，完全是為了顧住家族的政治勢力，而如果從過去特殊的管道與安排來看，「希望選民對於他們這樣的政治動作，我們相信南投選民會有自己的判斷」。