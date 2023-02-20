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民進黨團批國共互通款曲 國民黨自願當工具傷害我尊嚴

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團上午舉行「台美官方升級，國共互通款曲」記者會。記者林伯東／攝影
民進黨立法院黨團上午舉行「台美官方升級，國共互通款曲」記者會。記者林伯東／攝影

國民黨副主席夏立言結束訪中行程返台，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，民進黨政府堅持官方對官方、政府對政府的交流，不會因為各種關係、選舉結果而有改變，國民黨堅持與中國共產黨互通款曲，成為台灣跟中國沒有辦法官方往來的最大障礙，民進黨團非常遺憾。

民進黨立法院黨團上午舉行「台美官方升級，國共互通款曲」記者會，鄭運鵬指出，根據媒體報導，外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄要到美國進行特殊管道的會談，「這個已經變成常態性的官方會談」，這些都是代表台美雙方的官方交流升級。

鄭運鵬說，相較於結束訪中行程返台的夏立言，他們在中國進行國共雙方的政黨交流，互通款曲，很多行程都沒有向陸委會申請，還有很多不透明的地方，而對於中國公開要求的一個中國原則，國民黨幾乎不敢吭聲。

鄭運鵬強調，民進黨向來主張台灣跟其他國家的交流，應該是要官方對官方的形式，「任何國家都應該一樣」，如此才是符合國家利益、民主政治的原則，中國不應該只挑台灣的特殊政黨、統派政黨，或者是接受中國「一中原則」的政黨進行政黨之間的交流。

鄭運鵬認為，如果雙方能夠維持官方對官方的交流，未來不管中央或地方政府是誰執政，這些交流一定可以維持下去，而且可以維護主權尊嚴及對等的關係，民進黨一向主張應該要進行官方對官方的交流。

鄭運鵬批評，國民黨利用他們跟中國的特殊關係，堅持進行政黨之間的交流，這會帶給包括美國在內，所有信任台灣的國家錯誤訊息，「他們會認為台灣好像很多人都只希望跟中國統一，國民黨不是官方的形式」。

鄭運鵬表示，國民黨不敢反對一中原則、中國對台灣的各種威脅，反而跟中國一起唱和反對台獨，同時堅持跟共產黨進行政治交流，不給台灣的民選政府空間，以政黨圍政，這是違反民主政治、民選的機制，不利於國家的利益，更不利於官方進行正常管道，民進黨團非常遺憾。

民進黨立委劉世芳說，夏立言返台後要跟國人報告所謂的成果，民進黨團仍然強烈懷疑，尤其是在夏立言訪問中國的時候，國民黨同時拋出疑美論、懷疑美國的說法，「剛好把國民黨訪中打一個臉」。

劉世芳質疑，去年8月美國前眾議院議長裴洛西訪台，夏立言當時到中國訪問，這次美中就間諜氣球、衛星的問題有些爭執，夏立言一樣選擇拜訪中國，尤其是跟國台辦主任宋濤、中央政治局常委王滬寧講了什麼。

民進黨團副幹事長洪申翰說，希望夏立言與國民黨不要老調重彈，應該要跟朝野黨團共同討論，得出一個讓台灣人民的主權、中華民國能夠持續存在的方案，而不是繼續跟共產黨合謀，反過來對付台灣人民與各個政黨。

鄭運鵬強調，民進黨政府堅持官方對官方、政府對政府的交流，不會因為各種關係、選舉結果而有所改變，希望國民黨不要只賭在中國共產黨這一邊，進而傷害台灣的尊嚴與對等的關係，成為台灣跟中國沒有辦法官方往來最大的障礙，而且還自己甘願當工具。

民進黨 國民黨 鄭運鵬

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