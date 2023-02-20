美眾議員拜會立法院 肯納：此行無意挑釁中國大陸

美國聯邦眾議員肯納率團來台訪問，一行今中午前往拜會立法院並接受院長游錫堃款宴。肯納致詞時表示，此行無意挑釁中國大陸，也符合美國總統拜登、對中特別委員會及其他外交一系列政策，希望能加強台灣的關係，促進台海和平。

訪團成員包括聯邦眾議員岡薩雷斯、聯邦眾議員歐清傑及聯邦眾議員傑克森。游錫堃致詞時表示，他代表台灣國會，感謝美國長久以來與台灣的相互扶持。數十年來，美國除了是台灣最重要的經貿夥伴、台海和平穩定的支柱外，台灣過去的數十年民主化過程，也受到美國長期的關注與支持。

游錫堃說，歐洲前天召開的「慕尼黑安全會議」，中國代表團團長王毅又老調重彈，說「台灣自古就是中國的一部分，台灣從來就不是獨立國家。」王毅的言論嚴重悖離事實。

游錫堃引述「舊金山合約」指出，合約內容並沒有提及台灣的主權歸屬，自然不能宣稱台灣的主權隸屬於中國。中國罔顧歷史事實，對外妄稱擁有台灣主權，軍機軍艦日日侵逼，亟欲併吞台灣，不但破壞印太地區穩定，也對國際和平帶來威脅。

游錫堃說，民主與自由是我們共同的語言，台美是民主同盟國，一定要共同確保全球和平穩定發展，並期待台美在「五法六保證」的架構上能有更多合作。

肯納致詞表示，今早很榮幸能和台積電創辦人張忠謀見面，他來自矽谷，非常了解美台經貿關係的重要性，希望未來彼此持續增加在製造業、創新等各方面合作，造福台灣、美國及全世界。

肯納表示，最近在新聞上看到美國前總統卡特有關健康方面的新聞，他是簽署「台灣關係法」的總統，希望藉此法案加強美台關係，也曾在1999年來台訪問，表達美國國會的信念，支持台灣民主與自由。他們期待此行能和台灣立法院各黨委員進行坦率溝通，加強台美未來經貿、政治各方面的合作。

肯納也說，此行與美國總統拜登、對中特別委員會及其他外交一系列政策，都非常一致，此行亦無意挑釁中國大陸，訪團希望能加強台灣的關係，因為台灣還是非常重要的，希望能致力促進台海和平。