南投立委補選／國民黨中央南下進駐 反擊綠營每日一爆

南投立委補選面臨民進黨中央的大軍壓進，並以「每日一爆」的攻勢，國民黨中央文傳會近日也出動發言人林家興、呂謦煒專程南下助攻，上午不僅反擊賴清德的「務實台獨」立場，是否將讓南投鄉親陷於沒生存空間的窘境，並針對一貫的烏龍抹黑戰術，要求向林明溱道歉。

國民黨南投縣黨部上午針對賴清德提出「烏龍爆料」、「務實台獨」、「賴衣求食」等三問外，會場更高呼「民進黨抹黑南投，林明溱守護南投」、「蔡培慧選輸升官，林明溱不曾離開」，強調用心守護南投三十年的林明溱建設、政績看得見。

縣議員林儒暘表示，民進黨最喜歡冷飯熱炒，烏龍爆料，意圖對林明溱進行人格毀滅式的抹黑，這種惡質選舉是在地所不樂見，就民進黨質疑他回縣府服務是寄生，強調自己是台大政治研究所畢業後，經合法銓敘返鄉服務，相較於民進黨利用各種職務進行酬庸，而忽視扎實的地方服務，這才叫做寄生、不尊重人民。

國民黨發言人林家興更指出，一些「賴衣求食」而陸續出包的民進黨高官，難道賴主席不需為識人不明承擔責任，並針對行政院中部辦公室執行長一職，目前仍虛位以懸，是否是為蔡培慧選輸後保留的位置，或是去接下農委會主委陳吉仲的位置。