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議長姪子挑戰立委遭爆酒駕後道歉 張善政：應到此為止

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（右）今上午和台東縣長饒慶齡（左）一起參加鳳梨釋迦行銷記者會。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（右）今上午和台東縣長饒慶齡（左）一起參加鳳梨釋迦行銷記者會。記者朱冠諭／攝影

桃園市議長邱奕勝的姪子邱繼泰，日前宣布爭取代表國民黨參選桃園第6選區立委，卻遭爆料曾在2016年酒駕被判決有期徒刑4個月。桃園市長張善政今參加活動受訪時表示，邱繼泰昨已公開道歉，事情應到此為止。至於未來是否會替邱站台？張善政說，會支持國民黨提名的好人選。

張善政今上午和台東縣長饒慶齡一起參加鳳梨釋迦行銷記者會。會後受訪被問到邱繼泰酒駕事件，張表示，邱昨天已經公開道歉，事情應該就到此為止；邱除了為過去的事情道歉，也說將來希望全力投入公職，替桃園的鄉親服務，他認為這是好事。

而未來是否會考慮幫邱繼泰站台？張善政表示，一旦國民黨確定提名，他就會很支持國民黨提名的好人選。

30歲的邱繼泰曾任張善政競選團隊青年發言人，17日才宣布將爭取國民黨提名參選桃園第6選區立委（八德、大溪、復興及中壢12里），卻被發現23歲時曾被查獲酒駕，遭桃園地院判刑4個月，易科罰金12萬。

邱繼泰昨道歉，強調年輕氣盛、年少無知都不是藉口，他已深刻體會鄉親對於酒駕的深惡痛絕，對於酒駕過往不會迴避、不會辯解，只會花更多時間研究酒駕防制，若有機會進入國會，承諾會擔任終身酒駕防制宣導義務工作者，戮力推動酒駕防治法案，杜絕酒駕悲劇再次上演。

酒駕 國民黨

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