南投立委補選白熱化 民進黨再批林明溱「10惡不赦」

南投第二選區立委補選將於3月4日登場，民進黨發言人張志豪、黃彩玲今天舉行記者會，批評國民黨參選人林明溱「10惡不赦」，盼民眾一次看清林明溱的真面目。張志豪呼籲林明溱，「不要繼續躲在國民黨和兒子林儒彬後面，如果遇到爭議都要林儒彬出來代打，那就讓林儒彬選就好了，何必要幫兒子卡位，請林明溱出面說清楚講明白，直球對決所有爭議」。

黃彩玲表示，林明溱利用特權，只為延續在地方的政治家族及自身利益，完全不顧縣民權益。上周林明溱說自己跟兒子「都不會出來選2024」，沒說還以為是舊影片AB段重複。她質疑，林明溱去年也講過不少次不選立委，結果最後自己「背信參選」，「2022年就騙過一次，現在還要騙幾次？如果林明溱現在宣布退選，我們就相信他，不然都是空話。」

黃彩玲指出，今天彙整林明溱十大爭議與荒謬言行，都是林明溱說過的話、做過的事。第一，用別人捐的錢，給兒子8萬元薪水。林明溱說縣長特助不是黑官，不適用縣府的財源，是用他個人的政治獻金，他選舉期間拿支持者捐的政治獻金，給兒子領8萬高薪，金額已經高於其他人2到3萬元，但非選舉期間沒有政治獻金時，林儒彬又是怎麼過活？縣府高官薪水本該提供社會檢驗，林儒彬的財產卻是「不能說的祕密」，林儒彬應該自己出來說清楚。

黃彩玲說，第二，林明溱用人民的選舉補助款買豪宅。第三，炫富。林明溱前天在台上說「我選舉選兩次立委、兩次縣長，選舉補助款一票30元，總共1400萬，我撥760萬元給我們阿彬，這是都合法的！現代人嫉妒人富有、嫉妒人有錢、嫉妒人有能力，這是普遍人心的意象。」

黃彩玲說，看完這段影片我們才知道，原來在老前縣長心中，選民、市民對於他的質疑，只是因為「嫉妒」，大家只是想要一個公平的選舉機會，所以對候選人提出質疑，結果選民、縣民卻被「教育」，還說現代人嫉妒富有的人、有錢的人、能幹的人，是「普遍人心」。

黃彩玲說，第四，藐視議會。當縣議員監督地方建設進度與成效、在質詢林明溱縣長時，林明溱爆粗口、拍桌飆三字經，不只藐視議會，更是教壞囝子大小。第五，歧視女性。林明溱曾說要把蔡英文總統「脫到光光光」，然後又說許淑華可以靠「女性的溫柔」，來爭取建設，很難想像堂堂一位縣長，竟然公開口出穢言、侮辱女性、物化女性，這已經不只是嚴重失言，這就最真實的林明溱。

張志豪也補充，林明溱在面對縣內垃圾問題時嗆聲「竹山的垃圾自己處理」，態度傲慢；利用特權看診插隊；立委選舉因為兒子民調低，自己出來選替兒子卡位；花大把鈔票選舉；賄選被判刑等其餘五大爭議。

張志豪表示，林明溱是立委候選人，大家在檢驗他的時候，只會反批人家抹黑，「面對爭議就躲起來，還要國民黨幫他擦脂抹粉，要兒子林儒彬替他說明」，令人遺憾，「林明溱要爭取這8個月的立委任期，就應該大大方方站出來，面對任何的質疑跟爭議」。