國民黨公開蔡培慧不顧人民五大爭議 呼籲拒投黨意立委

國民黨今舉行「拒投黨意立委、蔡培慧不顧人民五大爭議大公開」記者會，列舉民進黨南投縣立委補選候選人蔡培慧五大爭議，包括力挺萊豬、砍7天假、阻擋BNT疫苗等，呼籲選民拒投不顧人民的蔡培慧。國民黨發言人蕭敬嚴並質疑，國民黨候選人林明溱已承諾不再選，蔡培慧敢不敢承諾選輸不去中央當官？

國民黨副發言人陳暉指出，2012年蔡培慧擔任台灣農業陣線發言人時，對開放含 萊克多巴胺【萊克多巴胺】萊克多巴胺（Ractopamine）是一種可以助長豬、牛、火雞等禽畜長出瘦肉與減少脂肪的藥物，即一般所稱的瘦肉精，也是眾多瘦肉精中代謝速度較快的一種藥物。美國聲稱在其測定的容許殘留量下合法使用，不會對人類造成中毒或短期危害；我國政府則已宣布自2021年1月1日起開放含瘦肉精的美豬肉品及放寬30月齡以上的美牛進口。由於人體長期攝取殘留的萊克多巴胺是否會造成健康問題仍有爭議，開放公告一出即引起社會廣泛討論。 的美牛進口多所批評；2016年擔任立委時，還說零檢出絕對不是困難的問題，堅決反對含有萊克多巴胺的美豬或美牛進口。但2021年民進黨政府開放萊豬進口，至今卻看不到蔡培慧有任何表示。

陳暉強調，蔡培慧號稱以社運、農運、勞工守護者的身份進入國會，卻在勞基法修法砍7天假時默不作聲，甚至站在主席台幫忙占，顯示出蔡培慧的雙標與沒原則，自己的信念在黨的面前都可以直接摒棄，如何期待未來能為人民爭取福利？

蕭敬嚴指出，過去蔡培慧在競選南投縣長時，南投街頭曾出現未具名的「黑道治縣你甘願嗎」布條，後來追查發現是蔡培慧陣營所為，顯見蔡陣營用潑髒水抹黑的選戰方式不是第一次；此外，蔡培慧過去曾任行政院中部聯合服務中心的執行長，在離任後為了要競選南投縣長，又以前執行長的身份出席農委會所辦理的活動，恐違反行政中立爭議。

蕭敬嚴表示，當年南投縣前縣長林明溱表達欲向上海復興購買30萬劑輝瑞BNT疫苗，蔡培慧在臉書批評林明溱，說縣長洽談的是中國代工的復必泰疫苗。事實上，BNT疫苗只在德國與美國生產，「復必泰」僅是輝瑞BNT疫苗的中文名字。蔡培慧基於意識形態棄南投人健康於不顧，這樣的候選人適合擔任立委嗎？

蕭敬嚴強調，民進黨在賴清德就任黨主席後，指示副秘書長黃建嘉率領12人小組進駐南投，以噴口水的負面選戰做為起手式。近期民進黨動用國家資源、網軍側翼壓境，以潑髒水選戰方式來面對南投立委補選，只會更增南投縣民對於民進黨執政的負面觀感。