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立委初選現任優先？費鴻泰：毫無所悉、絕不打內戰
國民黨議員徐巧芯表態爭取2024南松山、信義立委初選，挑戰現任立委費鴻泰。對於近日有媒體報導國民黨初選擬採現任優先，費鴻泰今上午受訪時強調，他毫無所悉，也絕不打內戰；他很經常在做民調，非常清楚自己的狀況。
媒體人朱凱翔昨天公布自稱國民黨內參民調，若黨內互比，徐巧芯勝費鴻泰10.4%；但若與民進黨議員許淑華民調，徐巧芯、費鴻泰均領先。
費鴻泰上午在立法院受訪時回應「那是誰做的，你們去問問他就知道了。」媒體問，是否會覺得是有心人士刻意操作，費鴻泰要大家去猜，他是統計學教授、也是民調專家，「我們很經常在做，我很清楚了解自己的狀況。」
對於黨內傳出的大局條款，費鴻泰重申，他完全不了解這件事，也絕不跟任何被指定或影射的人去打內戰。他對2024大選非常有信心，一定會贏。
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