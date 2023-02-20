快訊

台中東區民宅火警 一受困者無生命跡象送醫

本周兩波冷空氣侵襲 吳德榮曝平地氣溫降至10度時間點

【早晨財經速解讀】資本公積撐配息 金融股今年股利不縮水？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院今朝野協商疫後特別條例 21日表決

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰／台北即時報導

立法院明天將表決攸關普發現金六千元的全民共享特別條例草案，立法院長游錫堃將今日預計先召集朝野協商，針對草案中條文被在野黨質疑空白授權，民進黨立院黨團表示，已請行政院正面表列補助項目，盼盡快完成三讀，政院才能送出相關特別預算案。

立法院朝野黨團日前在協商後達成共識，明日院會將表決處理「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟【共享經濟】共享經濟（Sharing economy）是一種交互提供、運用人力與各種資源的社會經濟運作方式，包括不同個人與組織對商品和服務的創造、生產、分配、交易及消費的分享，常見形式有共享交通工具、共享空間、技能交換等。在共享經濟體系下，人們可將所擁有的資源有償租借給他人，使閒置人力或資源能更有效被利用，並使資源整體利用效率變得更高。全球著名的共享經濟模範生如Uber和Airbnb，這兩家共享型企業也是近年發展最快、討論最多的獨角獸公司。成果特別條例草案」並完成立法程序，各黨團並同意不提出復議。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，立法院要先三讀通過疫後特別條例，行政院才有辦法送出疫後特別預算案，後續還有特別預算案的報告、詢答及審查，「希望在野黨一起趕進度」。

針對在野黨關心疫後特別條例草案中，第三條第九款的餘款分配，鄭運鵬指出，民進黨團已經請行政院明列需求，把補助學貸等項目正面列出，不需要以「其他行政院同意項目」等文字引起在野黨的質疑。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，黨團版本主張普發現金一萬元，也堅持特別條例中不能有空白授權；他相信經過今日朝野協商後，不同意見的地方將會減少，盼早日達成共識，盡快發放。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，民眾黨團反對疫後特別條例空白授權，且應該更有效分配補貼預算，並加強撥補勞健保基金。時代力量立法院黨團總召邱顯智則主之，黨團反對沒有排富就發現金，否則將淪為政策大撒幣，且特別預算也應該用在免除學貸。

立法院 行政院 民進黨

延伸閱讀

藍委揚言杯葛陳建仁施政報告 鄭運鵬：這是國民黨惡例

林智堅撤回台大訴願 鄭運鵬不捨：承受委屈跟政治責任

國台辦稱願意恢復台灣農漁產品輸入 鄭運鵬批以商圍政

民進黨學倫機制遭指打假球 綠委反批在野黨什麼都沒做

相關新聞

立院今朝野協商疫後特別條例 21日表決

立法院明天將表決攸關普發現金六千元的全民共享特別條例草案，立法院長游錫堃將今日預計先召集朝野協商，針對草案中條文被在野黨...

【專家之眼】今年慕尼黑安全會議與兩岸

慕尼黑安全會議 (MSC) 是一個私人的基金會，自1963年以來每年2月在慕尼黑舉行大會，邀集全球重要軍政商等人物，共同...

住宅三箭挨轟撒幣 立院法制局拋地上權住宅專法能解決高房價？

內政部長林右昌提出新住宅政策三箭，三箭包括租金補貼2.0、社會住宅規畫，及房貸利息補貼等，立法院法制局的研究報告建議，政府可釋出公有地使用權，提供不同住宅產品，供民眾選擇，這是解決住宅問題值得推動的方向。

【專家之眼】南海雷射事件尚不足啟動《美菲共同防禦條約》

中共與菲律賓在南海南沙群島仁愛礁附近海域發生的雷射事件衍生幾個與國際法和國際政治相關的敏感、複雜、難處理問題，此包括：究...

藍否認「大局條款」 徐巧芯仍覺被家暴

藍營區域立委競爭愈來愈檯面化，媒體報導國民黨中央將在立委選舉辦法中納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員轉戰立委，只要挑戰...

肯納率團抵台 首站訪台積電

美國聯邦眾議員肯納昨天率團來台訪問，將會見蔡英文總統，並拜會我國政府相關部會首長。國民黨立委江啟臣表示，訪團此次拜訪首站...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦