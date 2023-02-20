立院今朝野協商疫後特別條例 21日表決

立法院明天將表決攸關普發現金六千元的全民共享特別條例草案，立法院長游錫堃將今日預計先召集朝野協商，針對草案中條文被在野黨質疑空白授權，民進黨立院黨團表示，已請行政院正面表列補助項目，盼盡快完成三讀，政院才能送出相關特別預算案。

立法院朝野黨團日前在協商後達成共識，明日院會將表決處理「疫後強化經濟與社會韌性及全民 共享經濟【共享經濟】共享經濟（Sharing economy）是一種交互提供、運用人力與各種資源的社會經濟運作方式，包括不同個人與組織對商品和服務的創造、生產、分配、交易及消費的分享，常見形式有共享交通工具、共享空間、技能交換等。在共享經濟體系下，人們可將所擁有的資源有償租借給他人，使閒置人力或資源能更有效被利用，並使資源整體利用效率變得更高。全球著名的共享經濟模範生如Uber和Airbnb，這兩家共享型企業也是近年發展最快、討論最多的獨角獸公司。 成果特別條例草案」並完成立法程序，各黨團並同意不提出復議。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，立法院要先三讀通過疫後特別條例，行政院才有辦法送出疫後特別預算案，後續還有特別預算案的報告、詢答及審查，「希望在野黨一起趕進度」。

針對在野黨關心疫後特別條例草案中，第三條第九款的餘款分配，鄭運鵬指出，民進黨團已經請行政院明列需求，把補助學貸等項目正面列出，不需要以「其他行政院同意項目」等文字引起在野黨的質疑。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，黨團版本主張普發現金一萬元，也堅持特別條例中不能有空白授權；他相信經過今日朝野協商後，不同意見的地方將會減少，盼早日達成共識，盡快發放。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，民眾黨團反對疫後特別條例空白授權，且應該更有效分配補貼預算，並加強撥補勞健保基金。時代力量立法院黨團總召邱顯智則主之，黨團反對沒有排富就發現金，否則將淪為政策大撒幣，且特別預算也應該用在免除學貸。