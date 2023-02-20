【專家之眼】今年慕尼黑安全會議與兩岸

慕尼黑安全會議 (MSC) 是一個私人的基金會，自1963年以來每年2月在慕尼黑舉行大會，邀集全球重要軍政商等人物，共同商討當前重大國際情勢，乃世界重要的安全論壇，但會後不發表公報，純屬論壇性質。

至今俄烏戰爭已近一年，這乃此次慕安會的主要議題。這回共有96個國家的代表出席，其中有40位國家與政府元首，大多數都是烏克蘭的西方盟友，但俄羅斯被排除在外。此次美國副總統賀錦麗率領約60名參眾議員出席，堪稱聲勢浩大。

開幕的首場，就是烏克蘭總統澤倫斯基的視訊演講，可稱為會議定下基調，重點就是期盼各國加強援助。地主國德國總理與法國總統接著主張，一方面繼續援烏，但也不願戰事升高，以免歐洲陷入火海。

而馬克宏總統還認為，應該多聽聽非西方國家代表的觀點，以及進一步理解俄羅斯，姿態比較放軟。但在外交方面，各方都束手無策，因為俄烏雙方都堅拒妥協。此次的一項特色就是，非西方國家的代表人數眾多，且大都只期盼戰爭早點結束，並拒絕選邊站。還有一些人士指出，若台海發生戰事，美國將會分散其援烏的力道，因而兩岸議題也獲得相當的重視。

對此，中國外交政策最高負責人王毅在會中表示，中方將堅持和平對話，並提出一項和平方案，也受到德國與烏方代表的支持。但烏克蘭外交部長庫列巴表示，斷然排除任何損害領土的談判，已為和平方案設下難點。

此外，王毅還特別表達了對台灣的立場，重申這涉及中國的核心利益，要各國遵守「一中原則」等。尤其，台獨勢力威脅中國主權及領土完整，中國必定強勢應對。而美國國務卿布林肯和王毅，也在場邊會晤，尤其在氣球事件尚未結束之前，更加引人注目。王毅還指責美方，擊落氣球違反國際規則，美方只想藉此來分散對國內問題的注意力。

美國副總統賀錦麗也在會上警告，若中方支持俄羅斯，這將根本改變美中關係。但拜登總統則扮白臉，他在會前強調，慕安會可被視為美中進一步對話的前奏，也曾言想近日打電話給習近平，此乃美方在氣球事件後的第一次表態。

綜上所述，此次慕安會乃一場西方國家團結對付俄羅斯的大會，但因俄烏和平遙遙無期，為了原則理念，必須支持烏克蘭，但這又像是個無底洞，確實進退兩難。因此，非西方國家的角色受到重視，但絕大多數國家都拒絕選邊。其中尤以中方所提出的俄烏和平方案受到重視，明確顯現西方國家的無奈與困窘。若西方國家不在台灣問題上做出退讓，中方將不會蹚此俄烏戰爭的渾水。但當前美國還持續在台灣問題上加碼，可見俄烏戰事還要進行一段時間。