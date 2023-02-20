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【專家之眼】今年慕尼黑安全會議與兩岸

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在德國慕尼黑安全會議針對台灣的發言，引發台灣陸委會嚴正抗議。(美聯社)
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在德國慕尼黑安全會議針對台灣的發言，引發台灣陸委會嚴正抗議。(美聯社)

慕尼黑安全會議 (MSC) 是一個私人的基金會，自1963年以來每年2月在慕尼黑舉行大會，邀集全球重要軍政商等人物，共同商討當前重大國際情勢，乃世界重要的安全論壇，但會後不發表公報，純屬論壇性質。

至今俄烏戰爭已近一年，這乃此次慕安會的主要議題。這回共有96個國家的代表出席，其中有40位國家與政府元首，大多數都是烏克蘭的西方盟友，但俄羅斯被排除在外。此次美國副總統賀錦麗率領約60名參眾議員出席，堪稱聲勢浩大。

開幕的首場，就是烏克蘭總統澤倫斯基的視訊演講，可稱為會議定下基調，重點就是期盼各國加強援助。地主國德國總理與法國總統接著主張，一方面繼續援烏，但也不願戰事升高，以免歐洲陷入火海。

而馬克宏總統還認為，應該多聽聽非西方國家代表的觀點，以及進一步理解俄羅斯，姿態比較放軟。但在外交方面，各方都束手無策，因為俄烏雙方都堅拒妥協。此次的一項特色就是，非西方國家的代表人數眾多，且大都只期盼戰爭早點結束，並拒絕選邊站。還有一些人士指出，若台海發生戰事，美國將會分散其援烏的力道，因而兩岸議題也獲得相當的重視。

對此，中國外交政策最高負責人王毅在會中表示，中方將堅持和平對話，並提出一項和平方案，也受到德國與烏方代表的支持。但烏克蘭外交部長庫列巴表示，斷然排除任何損害領土的談判，已為和平方案設下難點。

此外，王毅還特別表達了對台灣的立場，重申這涉及中國的核心利益，要各國遵守「一中原則」等。尤其，台獨勢力威脅中國主權及領土完整，中國必定強勢應對。而美國國務卿布林肯和王毅，也在場邊會晤，尤其在氣球事件尚未結束之前，更加引人注目。王毅還指責美方，擊落氣球違反國際規則，美方只想藉此來分散對國內問題的注意力。

美國副總統賀錦麗也在會上警告，若中方支持俄羅斯，這將根本改變美中關係。但拜登總統則扮白臉，他在會前強調，慕安會可被視為美中進一步對話的前奏，也曾言想近日打電話給習近平，此乃美方在氣球事件後的第一次表態。

綜上所述，此次慕安會乃一場西方國家團結對付俄羅斯的大會，但因俄烏和平遙遙無期，為了原則理念，必須支持烏克蘭，但這又像是個無底洞，確實進退兩難。因此，非西方國家的角色受到重視，但絕大多數國家都拒絕選邊。其中尤以中方所提出的俄烏和平方案受到重視，明確顯現西方國家的無奈與困窘。若西方國家不在台灣問題上做出退讓，中方將不會蹚此俄烏戰爭的渾水。但當前美國還持續在台灣問題上加碼，可見俄烏戰事還要進行一段時間。

美國 俄烏戰爭 俄羅斯

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