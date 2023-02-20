【專家之眼】南海雷射事件尚不足啟動《美菲共同防禦條約》

中共與菲律賓在南海南沙群島仁愛礁附近海域發生的雷射事件衍生幾個與國際法和國際政治相關的敏感、複雜、難處理問題，此包括：究竟仁愛礁的領土主權屬誰？依據國際海洋法，可以主張仁愛礁所有權嗎? 仁愛礁附近海域歸誰管轄?中共海警執法時可以使用武力嗎？此事件是那一方先挑釁? 中共海警有使用「軍事級」雷射光照射菲方船員嗎？雷射光照射「構成武力攻擊」，因此美菲可啟動1951年所簽的《共同防禦條約》？

仁愛礁位於南沙美濟礁東南約14海里，離菲律賓的巴拉旺省約105海里，是一座環礁，退潮時部分才露出，依國際海洋法，其法律地位應是低潮高地(low tide elevation)。1999年5月，美國轟炸中共駐南斯拉夫大使館，菲律賓乘此事件將二戰登陸艦馬德雷山號「坐沉」在仁愛礁，主要目的是宣示主權，並派遣軍人駐守至今。

上周，中共外交部發言人汪文斌在例行記者會重申，中方對包括仁愛礁在內的南沙群島「擁有無可爭辯的主權」。台灣雖有類似主張，但向來對仁愛礁、中沙黃岩島、及南海島礁爭議採取相當低調，甚至無言姿態。此次中菲雷射事件，未見台北官方發出聲明。目前，中、菲、台三方宣稱擁有仁愛礁，而此領土主權歸屬問題至今存在爭議。

鑒於仁愛礁在高潮時沉沒於水，只在退潮時部分才露出，其法律地位是低潮高地，此應無疑。2016年，審理《菲中南海仲裁案》的仲裁庭認定仁愛礁是低潮高地，無權主張包括領海和專屬經濟區等海域，也不能透過佔領或其他方式取得主權。仲裁庭的最終判斷寫道，由於仁愛礁位於菲國專屬經濟區和大陸礁層內，而中菲在美濟礁與仁愛礁之海洋權利並無重疊，因此，不存在海域劃界問題。但中共持續表態不接受仲裁庭的裁決。

依據中共的海洋法律與規定，此包括《領海與毗連區法》、《專屬經濟區與大陸架法》、《海警法》、《海上交通安全法》等，中共海警船有權在所主張管轄海域行使管轄權，此包括仁愛礁四周海域。若有特定情形出現，中共海警人員是可以使用警械或者現場的其他裝備、工具，甚至手持武器、艦載或者機載武器。手持雷射測速儀和綠光指示筆應屬此法所稱的「其他裝備」，不能被視為軍事級、攻擊性的武器。

菲國海上防衛隊船隻未先知會中方，硬闖仁愛礁中方所主張擁有管轄權之海域，試圖運送補給品，可能包括建材，且時間點選在菲國同意在其「戰略地區」的4個新基地供美軍使用之後，以及 4月美菲舉行2015年以來規模最大的「肩並肩」聯合軍事演習之前，挑釁一方可認定菲方，且有可能美國在幕後操盤。

仁愛礁事件引發美菲是否應啟動《共同防禦條約》採取行動對抗中共的問題。雖然菲國前大法官卡皮奧說，中方使用軍事級雷射已「構成武力攻擊」，馬尼拉可啟動共同防禦條約。但菲國表示尚未準備好將中方雷射視為軍事攻擊行動。日前，小馬可仕總統公開回應雷射事件，稱此事尚不足以啟動《美菲共同防禦條約》，但他警告中共，要求中方停止挑釁行動。

《美菲共同防禦條約》第4條規定，雙方認為，任何一方在太平洋區域所遭遇的武裝攻擊都將可能危害其和平與安全，宣佈將依據本國憲法程序採取行動以應對共同的危險。第五條規定，所謂「對任何一方的武裝攻擊」是被認定為攻擊任何一方的本土、太平洋內所管轄的島嶼領土，以及在太平洋地區的軍隊、公船或飛機。此條約並未界定太平洋地區 (the Pacific area) 的範圍，也未明言包括南海地區。但川普和拜登政府認定此包括在南海之菲國軍艦與海上防衛隊船隻。

2022年7月，美國國務卿布林肯重申前朝川普政府有關啟動《美菲共同防禦條約》的立場，也就是說，一旦菲律賓在南海的軍隊、公船或飛機遭受武裝攻擊時，美國將啟動此條約第四條的共同防衛承諾。11月，美國副總統賀錦麗訪問菲律賓時，重申雙方的共同防禦條約，表示任何一方遭受攻擊，另一方將提供協防和支援，其中包括對抗中共在南海的武裝力量相關的防禦。

上周，美國國院院就雷射事件發表挺菲聲明，表示中方行動「具挑釁性且不安全」，威脅區域和平穩定。美國再度強調，如果菲律賓的軍隊、公船、飛機、以及海岸警防衛隊受到武力攻擊時，美國將履行《美菲共同防禦條約》所規定的共同防禦承諾。

近期中美關係惡化，尤其美國射下中共所稱係屬民間企業擁有之氣象用氣球，指控中共侵犯其主權，威脅國家安全，美國內部反中情緒高漲。美國極力拉攏菲律賓對抗中共，小馬可仕政府也表態願加強與美國的戰略安全合作，此將迫使北京做出必要反制。

「坐沉」在仁愛礁的二戰登陸艦經過二十多年長期日曬、風吹、雨打、海鹽腐蝕等，已面臨崩塌瓦解的嚴重威脅。如果再不補強，菲方將失去一個「宣示主權」的重要戰略據點。然而，仁愛礁離中共占據的美濟礁甚近，附近海域完全在中共的掌握監控範圍。如果菲律賓不顧中共之反對，繼續推動加強與美國的軍事安全戰略合作，未來仁愛礁的運補將遭遇困難。雖然此情況對美國有利，因為華府找到一個連菲抗中的好藉口，但對菲律賓而言，夾在美中南海博弈之間，的確讓小馬可仕總統晚上無法入眠。