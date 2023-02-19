徐巧芯、費鴻泰民調誰贏？ 他曝黨民調「大局條款」有貓膩

國民黨議員已表態爭取2024南松山、信義立委初選，挑戰現任立委費鴻泰，不過近日有媒體報導國民黨初選擬採現任優先，徐巧芯今在臉書說，「這等於在外打拚的人回到家直接被家暴」。媒體人朱凱翔今天在臉書粉專「不演了新聞台」爆料，國民黨近日確實密集徵詢「現任立委」意見，然後做出現任優先決定，原本3月8日中常會就會通過，不過提前被寫出來之後，現在趕緊改口只是「有人建議」。

朱凱翔說，貓膩就在於，徵詢的對象都是現任立委，當然會做出有利於現任的規劃，而其次是現在縮了，到時候會不會硬幹，恐怕還很難說。

朱今天也在粉專公布一分自稱最新國民黨內參民調，若黨內互比，徐巧芯勝費鴻泰10.4%；但若與民進黨議員許淑華民調，徐巧芯、費鴻泰均領先。

朱凱翔今天說，很多朋友希望他關心徐巧芯的初選。根據最新一分國民黨內參民調，第七(松山信義)選區，黨內互比：在國民黨的徐巧芯、費鴻泰這兩人之中，民眾比較支持徐巧芯參選立委，支持度為37.5%，費鴻泰支持度27.1%

朱提到，若民進黨是派許淑華競選，與國民黨兩位可能人選的支持度對比結果，徐巧芯對上許淑華，徐巧芯支持度46.2%、許淑華34.8%。若費鴻泰對上許淑華，費鴻泰民調支持度41.4%、許淑華35.7%。

朱說，正常政黨的初選，徐巧芯勝出，不過國民黨現在規畫的初選，徐巧芯吃土。據了解，國民黨北市黨部近期並沒有做這分民調。

朱凱翔也提到，國民黨近日確實密集徵詢「現任立法委員」的意見，貓膩就在於徵詢的對象都是現任立委，當然會做出有利於現任的規畫，而其次是現在縮了，到時候會不會硬幹，恐怕還很難說。