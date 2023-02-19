召委選舉23日舉行 國民黨僅能保5席

國民黨恐痛失荊州！立法院召委選舉將於23日舉行，但因為國民黨原黨籍立委當選南投縣長、出任台北副市長而少了2席，對國民黨的召委選舉不利。民進黨能確保各委員會召委席次「穩拿1席」，至少取得8席召委，國民黨在人數差距，恐只能保有5席，且將拱手讓出交通委員會召委的位置。

立法院將在23日舉行新會期各委員會召委選舉，根據朝野黨團在各委員會的席次比例，目前民進黨團可望在8個常設委員會中，各取得1席召委席次。國民黨團則可握有5席召委席次，另外3席必須尋求其他在野黨合作。

召委選舉不利藍營

立法院最新會期委員會分配席次出爐，按照以往的慣例來看，國民黨只要在委員會安排5席名額名額便可佔得1席召委，故往年各委員會分配黨團名單時，都是以每個委員會有5席黨籍立委為目標來作業。但本次因為立委人數變動，導致國民黨本次僅有38席立委，召委位置勢必得進行取捨。

國民黨內部消息指出，國民黨團優先將席次分配給司法及法制、外交及國防、內政、經濟與財政等委員會，有望取得5席召委。至於教育及文化、交通、社福及衛環等3委員會，占有立委多數的民進黨確保能掌握1席召委，但另1席則要視民眾黨與時代力量動向而定。

區域藍委都選經濟

曾銘宗說，今年是選舉年，主要會讓「區域立委優先選擇」，才尋求召委席次的最大化。他指出，這次在國民黨團僅有38席立委的情況下，很多資深或區域立委都選擇待在經濟委員會，9位立委選擇第一志願、5位第二志願，還大多是區域立委，不容易擺平。

曾銘宗直言，考量選舉優先，不分區立委的需求其次，所以才在經濟委員會多安排1席紓解壓力，變成有3委員會僅安排4席，國民黨會跟其他在野黨談合作，爭取獲得最多的召委席次。

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