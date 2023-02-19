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採現任優先！傳國民黨立委初選納「大局條款」徐弘庭：我不相信

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市議員徐弘庭。本報系資料照
國民黨台北市議員徐弘庭。本報系資料照

國民黨中央傳出納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員轉戰立委，引發黨內議員討論，有意角逐大安區立委的議員徐弘庭今表示，「我不相信這樣離譜的方案會是真的」，在這個時間點放出這樣消息的人，其心可議。

徐弘庭表示，現階段全黨最重要的事情就是3月4日的南投立委補選，容易造成爭議、容易造成世代不必要衝突的假消息是目前全黨最應該極力避免的事情。

徐弘庭表示，今天中時報導初選將有特別條款採現任優先制度，就算挑戰者也證明了自己的能力，仍然優先提名現任者，「我不相信這樣離譜的方案會是真的」，在這個時間點放出這樣消息的人，其心可議。他喊話，為造成不必要的黨內爭議影響南投補選選情，中央應該要立即回應，以正視聽。

針對媒體今報導國民黨中央將納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員轉戰立委，只要挑戰者和現任立委都通過「防磚」門檻，就優先提名現任參選。對此，國民黨秘書長黃健庭表示，目前並沒有討論到；國民黨發言人林家興也駁斥該對報導內容「毫無所悉」，不要捕風捉影。

國民黨 議員 徐弘庭

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