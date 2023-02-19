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馬英九出席嘉義餐聚 謝龍介讚馬簽ECFA「總統當得比較好」

聯合報／ 記者呂慧瑜林伯驊／嘉義即時報導
前總統馬英九今天中午出席於嘉義縣水上鄉喜多多餐廳舉行的民間友人聯誼會。記者呂慧瑜／攝影
前總統馬英九今天中午出席於嘉義縣水上鄉喜多多餐廳舉行的民間友人聯誼會。記者呂慧瑜／攝影

前總統馬英九今天到嘉義縣出席馬總統民間友人聯誼會112年聯誼大會。馬英九致詞說想和大家做永遠的好朋友、親人。台南市前議員謝龍介稱讚馬前總統「ECFA」簽得好，虱目魚等農漁產外銷，才不會那麼慘。

對於媒體提問「有無屬意2024年總統人選」、「莊瑞雄說陳宗彥事件是馬政府任內成立特偵組留下的遺毒」，馬前總統則都未回答。

今天參加聯誼會的成員來自各地，據與會者轉述，台南市前議員謝龍介說馬英九當總統時，簽下ECFA（指「海峽兩岸經濟合作架構協議」Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement的簡稱，這是台灣與中國大陸間的雙邊經濟協議），讓虱目魚等農漁產外銷，才不會那麼慘，大讚「還是馬英九總統當得比較好」。

馬英九致詞說，能跟大家聚首非常開心感動，提到近日住美國的姐姐、姐夫回來，被提問與一名友人的關係，他說，是16年前從選民跟侯選人關係慢慢變成好友，再慢慢變成親人，現在的關係已經超越了親人，從一晚寄宿所建立的感情至今已16年，真的非常不容易。

前總統馬英九也說，非常感恩大家家裡的婚喪喜慶活動也常邀他來，真的感覺像親人、特別是像家人，事實上與在座的這層關係，顯示出大家的性格原來就很相似。

馬英九提到，當年因為參選全台灣走一遍，他所歸納出正直、善良、勤奮的台灣人，是非常了不起，不分地域、不分職業在這基礎上都能繼續發展，今天出席與大家共同心願是「永遠做好朋友、永遠做親人」盼維持這個聚會傳統，就像台灣注重人情味。

前總統馬英九今天中午出席於嘉義縣水上鄉喜多多餐廳舉行的民間友人聯誼會。記者呂慧瑜／攝影
前總統馬英九今天中午出席於嘉義縣水上鄉喜多多餐廳舉行的民間友人聯誼會。記者呂慧瑜／攝影
前總統馬英九今天中午出席於嘉義縣水上鄉喜多多餐廳舉行的民間友人聯誼會。記者呂慧瑜／攝影
前總統馬英九今天中午出席於嘉義縣水上鄉喜多多餐廳舉行的民間友人聯誼會。記者呂慧瑜／攝影

總統大選 陳宗彥 馬英九 謝龍介

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