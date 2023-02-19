馬英九出席嘉義餐聚 謝龍介讚馬簽ECFA「總統當得比較好」

前總統馬英九今天到嘉義縣出席馬總統民間友人聯誼會112年聯誼大會。馬英九致詞說想和大家做永遠的好朋友、親人。台南市前議員謝龍介稱讚馬前總統「ECFA」簽得好，虱目魚等農漁產外銷，才不會那麼慘。

對於媒體提問「有無屬意2024年總統人選」、「莊瑞雄說陳宗彥事件是馬政府任內成立特偵組留下的遺毒」，馬前總統則都未回答。

今天參加聯誼會的成員來自各地，據與會者轉述，台南市前議員謝龍介說馬英九當總統時，簽下ECFA（指「海峽兩岸經濟合作架構協議」Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement的簡稱，這是台灣與中國大陸間的雙邊經濟協議），讓虱目魚等農漁產外銷，才不會那麼慘，大讚「還是馬英九總統當得比較好」。

馬英九致詞說，能跟大家聚首非常開心感動，提到近日住美國的姐姐、姐夫回來，被提問與一名友人的關係，他說，是16年前從選民跟侯選人關係慢慢變成好友，再慢慢變成親人，現在的關係已經超越了親人，從一晚寄宿所建立的感情至今已16年，真的非常不容易。

前總統馬英九也說，非常感恩大家家裡的婚喪喜慶活動也常邀他來，真的感覺像親人、特別是像家人，事實上與在座的這層關係，顯示出大家的性格原來就很相似。