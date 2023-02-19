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防議員選立委...傳國民黨初選納「大局條款」 羅智強直言：不贊成

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨前台北市議員羅智強宣布正式投入台北市大安區的立委選舉。記者余承翰／攝影
國民黨前台北市議員羅智強宣布正式投入台北市大安區的立委選舉。記者余承翰／攝影

近日有媒體報導指出國民黨立委初選擬採現任優先，前市議員羅智強表示，現任議員若欲更上層樓，將會受到影響，而他應該算是得利者，但是他並不贊成這樣的設計，一方面這樣子對議員徐巧芯游淑慧、張斯綱、徐弘庭鍾沛君等這些已經表態參選立委的市議員並不公平。

羅智強表示，國民黨傳出要制定「大局條款」，現任議員若欲更上層樓，將會受到影響，「我先說我的立場，我不贊成」，因為他決定參選大安區的立委，嚴格來說，如果大局條款排除了大安文山區的市議員，他可以減少競爭的對手，應該算是得利者。

羅智強表示，但他想說的是，「大局條款」的考量，不能說完全沒有道理，現任議員選立法委員，確實會減少國民黨在台北市議會的席次，但這樣子到底好還是不好？我覺得還是應該要由選民決定。

羅智強表示，就像在大安區也曾有選民對他說，「目前失業的羅智強選立法委員，並不會影響台北市議會的席次，這是我投票的考量原因之一，但更重要的是，我覺得你的戰力是最強的，你如果進到立法院，一定可以好好的監督政府，為大安區爭取建設」

羅智強表示，換言之，台北市議會會不會少一個議員，是那位選民的考量原因之一，卻不是唯一。真正重要的，還是每個候選人有沒有辦法透過言之有物的問政、扎扎實實地服務、誠心誠意地拜訪，去爭取選票。

羅智強表示，「大局條款」或許有它的出發點，但我並不贊成這樣的設計，一方面這樣子對議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱、徐弘庭、鍾沛君等這些已經表態參選立委的市議員並不公平。

羅智強表示，另一方面，應該對選民更有信心，如果選民覺得台北市議會的席次因此減少，是不能接受的，那麼自然，這些參選的市議員就沒有辦法得到認同；相反地，如果選民覺得，比起台北市議會的席次，立法委員參選人本身的能力，是不是真的一個「最強的候選人」才重要，而決定投票給現任的市議員，那也是選民的選擇。

羅智強表示，「回到我自己，我對我自己在大安區的選舉有信心，我需要的只有公平。」在公平的基礎上，各自努力

然後就交給大安區的選民去選擇判斷。而國民黨也已經作出澄清，否認有大局條款，那就不用再爭執，「兄弟姐妹登山，各自努力吧。」

羅智強 國民黨 游淑慧 徐弘庭 徐巧芯 鍾沛君 立法院

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