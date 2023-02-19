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賴清德連3周輔選蔡培慧 批南投縣府不願配合致發展停滯

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨主席賴清德（右2）連3周南下到南投輔選，今陪黨內立委補選候選人蔡培慧（左2）赴鹿谷清水溝受龍宮、瑞龍宮參香。圖／蔡培慧競選總部提供
民進黨主席賴清德（右2）連3周南下到南投輔選，今陪黨內立委補選候選人蔡培慧（左2）赴鹿谷清水溝受龍宮、瑞龍宮參香。圖／蔡培慧競選總部提供

民進黨主席賴清德連3周南下到南投，今陪黨內立委補選候選人蔡培慧赴鹿谷清水溝受龍宮、瑞龍宮參香，蔡培慧表示，將爭取拓寬投131線、提高老人年金及老農津貼；賴清德呼籲鄉親，為了南投的發展，支持讓蔡培慧當選完成地方建設。

蔡培慧說，投131線是鹿谷對外重要幹道，但路幅狹窄，會車不易，每逢周末假日更是幾乎都塞車，她在擔任不分區立委時與林靜儀、黃國書等人協調交通部與縣府提報拓寬該線瑞田往玉峰區段，連徵收道路、修整路面等經費均已爭取備妥。

但因投131線是縣道，須由縣府向中央提計畫才能整建，未料林明溱怕成綠營政績，而不送案子。她當上立委將會持續協調中央與地方合作，改善投131線交通，同時爭取老人年金從現行3700元調升至5000元，老農津貼也要提高1000元。

賴清德指出，近期陪著蔡培慧深入各地，發現每個地方都能細數她曾協助處理的建設及各項事務，而她為南投爭取在地大小事，有些能完成，無法執行的並非未爭取到預算，而是縣府不願意配合，投131線就是最好的例子，縣長有權力可替人民做事，卻不願去解決地方的問題，不願送案處理，寧願讓預算被收回。

賴清德說，政治人物擔任職務，應以人民生命為最優先考量，盡力去完成。如果地方齊心爭取到預算，縣府卻不想做事，就失去擔任一位縣長的道德，他呼籲要鄉親支持蔡培慧當選，把經費再爭取回來，並要求現任縣府一定要送案完成建設。

賴清德強調，民眾看不到對手有像蔡培慧為南投打拚的決心，也看不到為南投服務的愛心。南投發展條件不比其他縣市差，卻停滯不前，蔡培慧有心為南投打拚，卻苦無機會，希望鄉親為了南投的發展，不要讓蔡培慧孤單，一起支持讓她當選。

蔡培慧 賴清德 立委補選

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