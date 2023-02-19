影／上海團「玩捉迷藏」藍綠齊轟 議員批：調虎離山有鬼

大陸上海市台辦副主任李驍東率團昨抵台展開為期三天訪台行程，李等人原定昨晚八點到上海燈區賞燈，卻提前三個小時賞燈，與媒體大玩「捉迷藏」。北市議員陳怡君批評，讓媒體第四權及民代都無法來做監督，根本就是一個「不單純也不安全」的行程。議員王欣儀表示，建議市府開放部分行程供媒體拍攝，以兼顧雙方。

台北市長蔣萬安昨說，依照陸委會達成的共識，以低調、單純、安全的原則進行。市府指出，過程絕無黑箱，陸委會完全掌握行程。

王欣儀表示，上海團來台行程都是經中央陸委會批准，城市間的互動、參訪、交流都是光明正大，沒有不可告人之處，不過像是賞燈的行程，如果有大批媒體聚集圍堵，恐怕影響其它民眾賞燈權益，造成不便，所以建議市府可以在徵得訪客的同意之下，開放不會影響民眾的市政交流行程，供媒體拍攝來兼顧雙方。

陳怡君表示，蔣萬安聲稱上海團到台北是一個「低調單純安全」的行程，問題是低調到「人不見了」，且竟然利用公開行程來調虎離山，其中必定有鬼，更讓媒體第四權及民代都無法來做監督，根本就是一個「不單純也不安全」的行程。

陳怡君表示，請問蔣萬安究竟上海團這些人到底跑到哪裡去？是否以保護之名，行秘密外交、黑箱作業之實？「蔣萬安這樣的行為根本無法保護台北市民、保護台灣人，如此市長形同無能。」