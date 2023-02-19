快訊

室內口罩明鬆綁須戴場所一次看 大眾運具「非付費區」不強制

專家轟指揮中心未聽進建議 羅一鈞回應了

PLG／扭腰擺臀、打美女屁屁！干擾林書豪罰球啦啦隊動作惹議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／上海團「玩捉迷藏」藍綠齊轟 議員批：調虎離山有鬼

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
上海市台辦副主任李驍東（右三）在北市府安排下，到龍門廣場賞花燈。圖／北市府提供
上海市台辦副主任李驍東（右三）在北市府安排下，到龍門廣場賞花燈。圖／北市府提供

大陸上海市台辦副主任李驍東率團昨抵台展開為期三天訪台行程，李等人原定昨晚八點到上海燈區賞燈，卻提前三個小時賞燈，與媒體大玩「捉迷藏」。北市議員陳怡君批評，讓媒體第四權及民代都無法來做監督，根本就是一個「不單純也不安全」的行程。議員王欣儀表示，建議市府開放部分行程供媒體拍攝，以兼顧雙方。

台北市長蔣萬安昨說，依照陸委會達成的共識，以低調、單純、安全的原則進行。市府指出，過程絕無黑箱，陸委會完全掌握行程。

王欣儀表示，上海團來台行程都是經中央陸委會批准，城市間的互動、參訪、交流都是光明正大，沒有不可告人之處，不過像是賞燈的行程，如果有大批媒體聚集圍堵，恐怕影響其它民眾賞燈權益，造成不便，所以建議市府可以在徵得訪客的同意之下，開放不會影響民眾的市政交流行程，供媒體拍攝來兼顧雙方。

陳怡君表示，蔣萬安聲稱上海團到台北是一個「低調單純安全」的行程，問題是低調到「人不見了」，且竟然利用公開行程來調虎離山，其中必定有鬼，更讓媒體第四權及民代都無法來做監督，根本就是一個「不單純也不安全」的行程。

陳怡君表示，請問蔣萬安究竟上海團這些人到底跑到哪裡去？是否以保護之名，行秘密外交、黑箱作業之實？「蔣萬安這樣的行為根本無法保護台北市民、保護台灣人，如此市長形同無能。」

上海 蔣萬安 李驍東

延伸閱讀

上海團赴仁愛PCR吃宵夜否？李驍東妙回 北市澄清無捉迷藏

上海台辦副主任李驍東聯醫PCR 預計明天與蔣萬安會面

蔣萬安號召賣2萬斤鳳梨釋迦 饒慶鈴北捷合體感謝行銷

上海訪問團抵台 賞燈「捉迷藏」

相關新聞

防議員選立委...傳國民黨初選納「大局條款」 羅智強直言：不贊成

近日有媒體報導指出國民黨立委初選擬採現任優先，前市議員羅智強表示，現任議員若欲更上層樓，將會受到影響，而他應該算是得利者...

民進黨指控林明溱曾看診插隊：「一切以自身利益為優先」

南投第二選區立委補選將於3月4日登場，藍綠攻防激烈。民進黨副秘書長黃建嘉今天爆料，國民黨參選人林明溱在2021年8月看診...

陳宗彥案揭檢察體系的潘朵拉盒子 各種疑問暴露辦案灰色地帶

行政院前發言人陳宗彥遭立委爆料疑似接受性招待，幫酒店業者喬事，雖然檢方第一時間澄清有分案調查，因無積極證據而簽結，全案過程啟人疑竇，檢方當初真掌握立委爆料的監聽資料，依高檢署他案應行注意事項，直接他案轉偵案沒問題，為何他案一年多後卻直接簽結？此案暴露出檢察機關對特定案件手握生殺大權的漏洞，這也是人民對司法為政治服務偏見難以抹滅的主因。

賴清德連3周輔選蔡培慧 批南投縣府不願配合致發展停滯

民進黨主席賴清德連3周南下到南投，今陪黨內立委補選候選人蔡培慧赴鹿谷清水溝受龍宮、瑞龍宮參香，蔡培慧表示，將爭取拓寬投1...

陳宗彥下台賴系追查誰爆料 疑牽扯檢察官恩怨 司法成內鬥工具？

副總統賴清德嫡系愛將、行政院前發言人陳宗彥中箭落馬，讓民進黨內整個炸鍋，綠營各群組都在探問「誰是開槍的人？」尤其賴系人馬分頭全力追查，要了解到底是民進黨內對手派系放的消息？還是在野黨「藍白合」的起手式？以迅速清理戰場，重新進行戰略布局。

影／上海團「玩捉迷藏」藍綠齊轟 議員批：調虎離山有鬼

大陸上海市台辦副主任李驍東率團昨抵台展開為期三天訪台行程，李等人原定昨晚八點到上海燈區賞燈，卻提前三個小時賞燈，與媒體大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦