廖紫岑接任中菁會長 賴清德期待台灣以經濟成為日不落國

賴清德副總統今指出，台灣是充滿奇蹟之島，以台灣的經濟實力，經過幾十年的打拚，大家（指企業界）已在每一個洲去投資、建立據點；在全球產業鍵重組中，占有一席之地，所以他認為台灣在經濟上，有能力成為日不落國。

賴清德上午出席中部上市櫃公司菁英聯誼會(中菁會)第28、29屆會長交接典禮致詞時做以上表示。包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善等今也出席，另還有磐石會、億載會、港都會、薪傳會、義雲會等其他台灣上市櫃公司聯誼會也前往共襄盛舉。

賴清德今主持交接典禮，台灣數位光訊科技集團董事長廖紫岑由28屆會長顏德新手中接下印信，成為第29屆會長。

中菁會1995年創立，是全台第一個以上市櫃公司董事長及總經理組成的聯誼會，上市櫃公司會員總數達70家。

賴清德說，台灣有民主奇蹟，國際機構評比台灣民主分數是全世界第8名，亞洲第1名，而且成績已是連續第6年。另一個是經濟奇蹟，有大的國際企業，也有許多隱形冠軍，分布在各個領域，如何在地緣政治變化之中，以及全球智慧化時代來臨、數位轉型之中，能持續占有一席之地，是政府和企業必須共同合作的地方。

他說，今雖是中菁會的主場，但其他各上市櫃公司聯誼會成員也在場，非常希望和大家共同合作，在新的產業鏈重組過程中，持續發揮台灣關鍵的力量，在世界經濟版圖上占有一席之地。不僅僅立足台灣、行銷全世界，還要布局全球，讓每一個地方都可以看到台灣的經濟實力。

賴清德說，過去英國是以殖民地方式成為日不落國，以台灣的經濟實力，經過幾十年的打拚，大家已在每一個洲去投資、建立據點了，在全球產業鍵重組中，大家都占有一席之地了，所以他認為台灣在經濟上，有能力成為日不落國。

盧秀燕今特別稱讚前會長顏德新是29屆以來最辛苦的會長，因為疫情嚴峻，他一方面要掌理自己的事業，還要領導中菁會，讓大家度過難關，而且做得有聲有色。而廖紫岑是女性之光，事業做的好，公益亦不落人後。

張麗善則稱讚廖紫岑是雲林女兒、雲林之光，她的父親是前縣長廖泉裕，很感謝中菁會給廖紫岑機會。