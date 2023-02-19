官員赴美會談 江啟臣：與麥卡錫有關 可能談蔡英文總統訪美

英國「金融時報」報導，美國白宮官員下周將在AIT（美國在台協會）華盛頓總部會見我國外交部長吳釗燮和國家安全會議秘書長顧立雄等官員，進行閉門會談。國民黨前主席、立委江啟臣表示，今年會談時間點提早，地點更接近華府，除了與為美國眾議員院長麥卡錫可能來台預作準備，也與美國國家安全會議中國與台灣事務資深主任羅森柏格將接AIT主席有關。近期我駐美代表蕭美琴返台報告，我國安外交官員赴美，表示雙方應該有很多訊息要傳達，因此要早點溝通。

針對台美戰略對話，中國大陸可能出現的預期反應，江啟臣說，如果雙方低調進行，北京方面可能也是比較制式的反應，因為這不是第一次，過去每年幾乎都有相關會談。

江啟臣表示，前年受疫情影響，台美戰略對話延到9月，去年則在6月舉行，不過只有顧立雄赴美，沒有吳釗燮。這是每一年度台美之間的戰略對話，今年的時間確實提前，重點是地點在AIT總部，離華府僅一橋之隔，相較之前在馬里蘭州舉行更為接近華府。

江啟臣說，時間提前和2024選舉雖沒有直接關係，但有間接關係，也和近期情勢有關，包括眾議員、眾議長要來台，以及美中之間的關係還有美國軍力部署相關問題；可以推測，如果拜登政府不想要麥卡錫來台重演去年的前眾議長裴洛西訪台的反映，先做相關軍事上的準備，即便麥卡錫還沒提來台計畫。

江啟臣說，這樣的準備無論從美方還是台灣這方面，都有提前預防的意味，對於台海上的不穩定做相關準備和合作。其他有可能是美方在亞太地區的部署、軍購和台灣的兵役改革和訓練上的合作，外交則可能會提及蔡英文總統訪美形式，以及駐美代表處更名等問題。