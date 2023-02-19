王定宇：台美決策高層互訪 雙方總統間接進行實質對話

民進黨立委王定宇今天表示，近兩周台美之間的互動非常頻繁，互相有高層進到當地國進行面對面、直接的溝通，除了代表台美關係持續升溫，更見證台灣的重要性被世界看到，而台美雙方的總統似乎是透過高層的互訪，進行間接又實質的對話。

王定宇上午受訪時說，這兩個禮拜台美之間的關係非常頻繁，根據外媒金融時報或者各界的消息，美國從國防部的高階決策官員、國會議員到相關的決策層級，陸續都有跟安全相關的官員來到台灣進行交流，而台灣的國安會秘書長、外交部長等人也會到美國進行國安與外交層級的相關會議。

王定宇說，這件事情顯示台美關係非常良好，而且持續升溫，更見證台灣的重要性被世界看見，因為台灣不管是在戰略位置、供應鏈及民主自由的價值上，目前都是全球各界的安全會議關注的重中之重。

王定宇指出，中國對台灣威脅的野心也是各國關心的部分，而就目前這個階段的現象，台美雙方的總統似乎是透過這樣高層的互訪，進行間接又實質的對話，就如同菲律賓總統小馬可仕、國防部長加維斯不久前才與日本首相岸田文雄進行「兩國首腦會議」。

王定宇再指，接下來是美國、日本與菲律賓進行所謂的「抗中弧線」，或者是自由民主抗中聯盟的建構，整個第一島鏈、自由民主聯盟從日本到菲律賓，可以發現有一個重中之重叫做台灣，「它並不是缺了一角，應該是一個隱藏版、最重要的議題，也是最重要的盟友」。

王定宇說，台灣的安全是自由民主、經濟繁榮與國家自主的基礎，有安全才有一切，如果失去安全、讓敵人予取予求，台灣的發展就很堪憂，而安全除了要靠自己，國際的合作、盟友的互助也非常重要。

王定宇說，最近這一、兩個禮拜以來，美國陸續有安全、國防相關的重要官員，以及國會議員特別的委員會來到台灣，而台灣也有相關的人物到美國，這種決策高層互相進到對方的當地國，進行面對面切直接的溝通，擷取第一手的資料，這是台美關係穩固發展，而且台灣在世界自由民主體系扮演重要角色的明證。