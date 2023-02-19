快訊

疫情持續下降！本土+1萬5747例 較上周日下降6.8%

旱象嚴重 南科蓮潭滯洪「湖畔第一排」又變草原了

小三通再一航線復航！連江縣長盼未來不限戶籍全面開放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王定宇：台美決策高層互訪 雙方總統間接進行實質對話

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
外交部北美司司長徐佑典（左一）歡迎美國聯邦眾議員康納（右二）、眾議員歐清傑（左二）及傑克森眾議員（右一）訪問台灣。圖／外交部提供
外交部北美司司長徐佑典（左一）歡迎美國聯邦眾議員康納（右二）、眾議員歐清傑（左二）及傑克森眾議員（右一）訪問台灣。圖／外交部提供

民進黨立委王定宇今天表示，近兩周台美之間的互動非常頻繁，互相有高層進到當地國進行面對面、直接的溝通，除了代表台美關係持續升溫，更見證台灣的重要性被世界看到，而台美雙方的總統似乎是透過高層的互訪，進行間接又實質的對話。

王定宇上午受訪時說，這兩個禮拜台美之間的關係非常頻繁，根據外媒金融時報或者各界的消息，美國從國防部的高階決策官員、國會議員到相關的決策層級，陸續都有跟安全相關的官員來到台灣進行交流，而台灣的國安會秘書長、外交部長等人也會到美國進行國安與外交層級的相關會議。

王定宇說，這件事情顯示台美關係非常良好，而且持續升溫，更見證台灣的重要性被世界看見，因為台灣不管是在戰略位置、供應鏈及民主自由的價值上，目前都是全球各界的安全會議關注的重中之重。

王定宇指出，中國對台灣威脅的野心也是各國關心的部分，而就目前這個階段的現象，台美雙方的總統似乎是透過這樣高層的互訪，進行間接又實質的對話，就如同菲律賓總統小馬可仕、國防部長加維斯不久前才與日本首相岸田文雄進行「兩國首腦會議」。

王定宇再指，接下來是美國、日本與菲律賓進行所謂的「抗中弧線」，或者是自由民主抗中聯盟的建構，整個第一島鏈、自由民主聯盟從日本到菲律賓，可以發現有一個重中之重叫做台灣，「它並不是缺了一角，應該是一個隱藏版、最重要的議題，也是最重要的盟友」。

王定宇說，台灣的安全是自由民主、經濟繁榮與國家自主的基礎，有安全才有一切，如果失去安全、讓敵人予取予求，台灣的發展就很堪憂，而安全除了要靠自己，國際的合作、盟友的互助也非常重要。

王定宇說，最近這一、兩個禮拜以來，美國陸續有安全、國防相關的重要官員，以及國會議員特別的委員會來到台灣，而台灣也有相關的人物到美國，這種決策高層互相進到對方的當地國，進行面對面切直接的溝通，擷取第一手的資料，這是台美關係穩固發展，而且台灣在世界自由民主體系扮演重要角色的明證。

王定宇 美國 台美關係 民進黨

延伸閱讀

禮讓友黨不參選中正萬華立委 王世堅暗酸王定宇：黨內有糾察隊

王定宇：麥卡錫目前沒有訪台計畫 今年4月是可能時間點

陸前宗教局長葉小文來台弔唁星雲未准 綠委揭露原因

麥卡錫訪台？王定宇：確實有意但時間未定

相關新聞

民進黨指控林明溱曾看診插隊：「一切以自身利益為優先」

南投第二選區立委補選將於3月4日登場，藍綠攻防激烈。民進黨副秘書長黃建嘉今天爆料，國民黨參選人林明溱在2021年8月看診...

廖紫岑接任中菁會長 賴清德期待台灣以經濟成為日不落國

賴清德副總統今指出，台灣是充滿奇蹟之島，以台灣的經濟實力，經過幾十年的打拚，大家（指企業界）已在每一個洲去投資、建立據點...

官員赴美會談 江啟臣：與麥卡錫有關 可能談蔡英文總統訪美

英國「金融時報」報導，美國白宮官員下周將在AIT（美國在台協會）華盛頓總部會見我國外交部長吳釗燮和國家安全會議秘書長顧立...

王定宇：台美決策高層互訪 雙方總統間接進行實質對話

民進黨立委王定宇今天表示，近兩周台美之間的互動非常頻繁，互相有高層進到當地國進行面對面、直接的溝通，除了代表台美關係持續...

江啟臣：新一屆眾議員訪台備受注目 因為還有這個身分

美國民主黨聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）今率代表團訪問台灣。國民黨前主席、立委江啟臣表示，此次訪團會受到矚目，主要...

美國聯邦眾議員跨黨派訪團來台 將晉見蔡英文總統

美國聯邦眾議員康納自2月19日到23日率團來台訪問，訪團成員包括聯邦眾議員岡薩雷斯、聯邦眾議員歐清傑及聯邦眾議員傑克森。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦