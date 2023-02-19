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江啟臣：新一屆眾議員訪台備受注目 因為還有這個身分

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前主席、立委江啟臣說，這一次的訪問第一個拜訪的地方是台積電，凸顯他們最關心的還是台美供應鏈的安全問題。本報資料照片
國民黨前主席、立委江啟臣說，這一次的訪問第一個拜訪的地方是台積電，凸顯他們最關心的還是台美供應鏈的安全問題。本報資料照片

美國民主黨聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）今率代表團訪問台灣。國民黨前主席、立委江啟臣表示，此次訪團會受到矚目，主要是因成員是新一屆的眾議院剛成立的第一個訪團，有幾位議員是中國事務特別委員會的成員，雖然不是用該委員會名義來訪，但因為是成員因此特別受到重視。

江啟臣表示，去年疫情逐漸解封之後，各國交流都恢復正常，包括國會外交，去年就有不少國會議員團來台拜訪立法院，他也率團拜訪美國、東南亞和英國，這是很正常的國會交流。

江啟臣說，這一次的訪問第一個拜訪的地方是台積電，凸顯他們最關心的還是台美供應鏈的安全問題，此次他和黨團並沒有收到相關的邀請，至於原因是什麼並不清楚，但希望如果他們有來立法院，可以和各黨團來通知，讓他們充分來表達各界的民意和意見。

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