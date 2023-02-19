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美國聯邦眾議員跨黨派訪團來台 將晉見蔡英文總統

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
外交部北美司司長徐佑典（左一）歡迎美國聯邦眾議員康納（右二）、眾議員歐清傑（左二）及傑克森眾議員（右一）訪問台灣。圖／外交部提供
外交部北美司司長徐佑典（左一）歡迎美國聯邦眾議員康納（右二）、眾議員歐清傑（左二）及傑克森眾議員（右一）訪問台灣。圖／外交部提供

美國聯邦眾議員康納自2月19日到23日率團來台訪問，訪團成員包括聯邦眾議員岡薩雷斯、聯邦眾議員歐清傑及聯邦眾議員傑克森。對於4名跨黨派美國聯邦眾議員聯袂到訪，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，康納等人在台期將晉見蔡英文總統，並拜會我國政府相關部會首長，就強化台美安全與經貿夥伴關係等議題交換意見。此外，訪團此行也將拜會相關產業人士，就如何強化台美產業及科技合作交換意見。

外交部表示，這次來訪的4位聯邦眾議員都是我國在美國國會的重要友人，過去幾年在強化台美安全合作、台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）及參與「世界衛生組織」（WHO）等重要議題上，也都堅定為台灣發聲，其中岡薩雷斯於前年底全球疫情嚴峻時就曾訪台，展現對台灣的堅定支持；康納則曾於去年提出目的在強台美公衛合作的「美台公共衛生保護法案」，法案核心內容已獲納入「2023會計年度國防授權法」並完成立法程序。

外交部表示，本屆美國國會剛開議不久就再度有跨黨派議員團來訪，彰顯美國對台灣不分黨派的強勁支持。相信康納等4名眾議員將能透過此行更深入了解我國現況，並協助持續推動深化台美在各領域的合作夥伴關係。

議員 美國 外交部 蔡英文

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