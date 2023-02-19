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立委設「大局條款」防挑戰者？ 國民黨：毫無所悉別捕風捉影

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會副主委、發言人林家興表示，目前全黨團結專注在3月4號南投立委補選，對於媒體報導所謂「大局條款」一事，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，呼籲各界不需捕風捉影。圖／林家興提供
國民黨文傳會副主委、發言人林家興表示，目前全黨團結專注在3月4號南投立委補選，對於媒體報導所謂「大局條款」一事，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，呼籲各界不需捕風捉影。圖／林家興提供

針對中國時報今報導國民黨中央將納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員轉戰立委，只要挑戰者和現任立委都通過「防磚」門檻，就優先提名現任參選。對此，國民黨秘書長黃健庭表示，目前並沒有討論到；國民黨發言人林家興也駁斥該對報導內容「毫無所悉」，不要捕風捉影。

據了解，目前的立委提名辦法方向，是傾向沒有爭議、挑戰的現任選區，會優先提名；有挑戰及競爭者的選區，應會採行全民調的初選方式，至於較艱困或較少意願者的地方，再配合相關策略來甄補和協調人選。

林家興表示，目前全黨團結專注在3月4號南投立委補選，對於媒體報導所謂「大局條款」一事，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，呼籲各界不需捕風捉影。黨中央將繼續秉持無私無我、團結一致精神，一步一腳印贏得3月4日補選勝利，之後才會開啟相關提名討論作業。

國民黨高層表示，2015年朱立倫擔任黨主席時，前黨主席洪秀柱為參加總統初選，黨中央就設了30%防磚門檻，然而在洪秀柱通過後又換柱，引發負面效應；如今立委初選又要設該門檻，重蹈覆轍過去被詬病的之處，實在是不太可能。

國民黨高層說，最近國民黨立委內戰開打，目前情勢對國民黨有利，有不少議員希望轉戰立委，但因為怕黨中央提出選舉辦法可能對挑戰者不公平，因此先「釋出消息」測風向，但目前並沒有討論此作法，呼籲黨內不要自己先內亂。

國民黨 議員 洪秀柱 黃健庭 林家興

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