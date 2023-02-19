快訊

有攝護腺肥大問題該做哪些檢查？詳解泌尿科常見各項檢查項目

如疫情穩定 明天起放寬室內免戴口罩 8場所例外、4情境建議戴

就是明天！辦護照網路預約變好搶了 大幅擴增至1500個名額

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳國民黨立委初選現任優先？ 徐巧芯：打拚的人被家暴

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市議員徐巧芯。本報資料照
台北市議員徐巧芯。本報資料照

民黨台北市議員徐巧芯表態參選松信立委，挑戰同黨現任立委費鴻泰，不過近日有媒體報導指出，國民黨立委初選擬採現任優先，徐巧芯今日在臉書表示，「這等於在外打拚的人回到家直接被家暴」，並感嘆這是她從政以來最傷心的一天。

徐巧芯表示，「我真的很努力了，說過很多次，對於參加立委選舉，我只是想要一場公平的初選。也真的很難過，因為所有的努力與付出，都被自己人當成提防跟打擊的對象。」

徐巧芯表示，或許有些人只要在背後利用「關係」，去搞出一套專屬自己的「制度」，在真正的政治戰場什麼都不用做，只要坐享其成，就可以把自己的官位做到老、做到死；而年輕一輩的，明明在外面不斷戰鬥到片體鱗傷，從來沒想過要放棄，拿下敵方首級、打下一座座城池，但最終是被自己的黨、自己的家人絞盡腦汁擋著。「這等於在外打拚的人回到家直接被家暴，我真的不禁懷疑⋯⋯這裡真的是我的家嗎？」

徐巧芯表示，看到這新聞，如果屬實，她是真的傷心，也請媒體朋友今天不用採訪她，「因為我真的不知道該說什麼了。如果等到制度確定真的是如此無理不公，我會做出屬於自己的選擇。」

徐巧芯喊話，「親愛的，應該要是我的家人的『國民黨』，我真的好想問，我的所有努力，真的對你們來說這麼刺眼嗎？」

徐巧芯 家暴 國民黨

延伸閱讀

影／徐巧芯預言會被徵召選2024 侯友宜回應了

影╱徐巧芯問「有沒有接受性招待」？ 陳宗彥否認秒掛電話

爆陳時中酒後鹹豬手 徐巧芯獲北檢不起訴

曝陳時中摟人妻照挨告不起訴 徐巧芯喊爽：法院認證鹹豬手

相關新聞

上海團赴仁愛PCR吃宵夜否？李驍東妙回 北市澄清無捉迷藏

大陸上海市台辦副主任李驍東一行人今天上午赴台北市立聯合醫院仁愛院區PCR，上海代表團一行6人原本排定上午8點30分抵達仁...

傳國民黨立委初選現任優先？ 徐巧芯：打拚的人被家暴

民黨台北市議員徐巧芯表態參選松信立委，挑戰同黨現任立委費鴻泰，不過近日有媒體報導指出，國民黨立委初選擬採現任優先，徐巧芯...

綠委：陳宗彥勇敢面對辭職 在野黨不要再拿十幾年前的事政治炒作

行政院前發言人陳宗彥捲入性招待疑雲，民進黨立委許智傑今天說，民進黨主席賴清德表示誠實是上策，而陳宗彥本人也已經請辭獲准，...

轉型正義會報民間委員投書關切 政院：加速法制推動

行政院推動轉型正義會報全體民間委員今投書媒體，關切轉型正義法制及業務推展進度。行政院代理發言人羅秉成今表示，政院推動轉型...

從韓戰到當代都有美將領鼓吹美中開戰 首要受害卻永遠是台灣

美中雙方只有在韓戰期有過傳統武力的軍事衝突，過去幾十年來，美中雙方因為台海情勢緣故，彼此關係起起伏伏，多能自制，不使情勢失控，擴大危機，美中雙方都各自有不同理由與考量，節制內部某些不理性的戰爭狂熱，奇妙的是，不少台灣媒體與政客始終期待美中發生大戰，殊不知，美中一旦正面衝突，第一個受害的，絕對是台灣。 最近美國空軍將領一番美中開戰時間的預言，美方事後趕忙撇清僅是個人意見，將領魯莽發言與美國政策或是官方立場沒有關係。美中雙方內部彼此叫囂開戰，亦非始自今日，早在1955年3月，韓戰停火沒有多久，台海又現危機，當時的美國海軍作戰部長嘉奈說，艾森豪總統正在計畫摧毀中共的軍事潛力，4月就可能爆發戰爭。

備戰立委／郭正亮轉戰直播成流量王 綠側翼群起圍攻就怕傷選情

民進黨前立委郭正亮的直播動輒數萬人線上觀看，但被綠營側翼批評散播疑美、反美論，更在日本與民進黨議題上散布仇日、仇民進黨論。另一個被綠營點名的是「宅神」朱學恒，指朱在日前達到抖內（線上小額捐款）金額1000萬元，但朱的言論卻以散布仇恨為主。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦