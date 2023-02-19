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轉型正義會報民間委員投書關切 政院：加速法制推動

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院代理發言人羅秉成說，如何盡力彌補過往威權政府的過錯，是現在政府要承擔的責任。圖／行政院提供
行政院代理發言人羅秉成說，如何盡力彌補過往威權政府的過錯，是現在政府要承擔的責任。圖／行政院提供

行政院推動轉型正義會報全體民間委員今投書媒體，關切轉型正義法制及業務推展進度。行政院代理發言人羅秉成今表示，政院推動轉型正義的決心及立場一致，相關建議政院已指示相關部會加速盤點及研（修）訂所涉各項法規，以完備法制基礎，另將持續掌握運用會報運作機制，強化督導、統合各業務主責部會落實相關政策及業務執行。

羅秉成表示，為確保國家轉型正義工程於促進轉型正義委員會解散後賡續落實，行政院設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，並增設人權及轉型正義處擔任會報幕僚，統籌整合法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部及國家發展委員會等6個部會承接落實各項工作。政院已召開相關會報及會議，另依據業務推動需要，多次就特定議題召開跨部會會議，積極統合、協調及督導各部會推動各項轉型正義工作。

羅秉成指出，去年9月首次會報召開時，前院長蘇貞昌即明確指示，推動轉型正義的工作已提升至行政院層次，請相關部會在促進轉型正義委員會過去奠定的基礎上，加速處理各項問題與挑戰，並加強溝通及訂出具體策略，設身處地從政治受難者及其家屬的需求出發。

蘇貞昌也指示，尚待立法或需精進法制部分，包括「政治檔案條例」、加害者究責專法、不義遺址保存法制與「國立中正紀念堂管理處組織法」及促轉條例整體檢討修正等，請相關部會參酌促轉會任務總結報告的建議及委員所提意見積極辦理。

羅秉成表示，相關部會自承接辦理轉型正義業務以來，已陸續展現具體成果，例如法務部業組成「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」，預計於今年二二八紀念日前將公告承接業務後首批平復不法案件；內政部主管的威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會，今年1月成立並開始受理申請。

行政院長陳建仁昨出席揭牌典禮時，強調政府將全力落實對政治受難者及其家屬的權利回復；為回應各界對於政治檔案限制開放應用關注及強化檔案當事人權利保障，至於民間委員特別關注「政治檔案條例」部分條文修正草案，國發會已完成草案刻正辦理預告作業；教育部研擬的「國家轉型正義教育行動綱領」也即將核定上路。

羅秉成表示，行政院感謝全體民間委員在這段期間對轉型正義各項工作給予許多幫忙與協助，今日投書提出的意見及期許，更是對行政團隊的重要提醒。就後續轉型正義業務的推動，行政院會持續聽取委員各項建議，並依前述會報及相關會議決議，積極推動法制作業，包含政治檔案條例、不義遺址及加害者識別處置研議專法立法、促轉條例全文修正，以解決政府推動轉型正義工程至今，尚有現行法制規範不足致部分業務無法順利推展的問題。

羅秉成說，期透過法制完備，作為轉型正義政策基礎，並明確個別任務的具體施政事項，以利承接部會據以持續推動執行。如何盡力彌補過往威權政府的過錯，是現在政府要承擔的責任，各部會均應體認轉型正義工作對於鞏固自由民主體制與深化人權普世價值的重要意義，行政院後續仍將持續透過推動轉型正義會報及相關運作機制，積極督促各部會貫徹執行轉型正義工程。

轉型正義 行政院 羅秉成

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