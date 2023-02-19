上海團赴仁愛PCR吃宵夜否？李驍東妙回 北市澄清無捉迷藏

大陸上海市台辦副主任李驍東一行人今天上午赴台北市立聯合醫院仁愛院區 PCR【PCR】核酸檢測（Polymerase Chain Reaction，PCR）是指一種聚合脢連鎖反應的檢測，主要是透過不斷複製並放大病毒的特定基因，比對是否有特定病毒的基因排列。PCR的檢測較為耗時並需要專業設備，但準確度高，是目前新冠肺炎病毒的主要採檢方式；PCR也可以應用在各種流感檢測、親子鑑定、遺傳疾病檢測等。 ，上海代表團一行6人原本排定上午8點30分抵達仁愛院區，遲至上午9點12分才抵達，媒體問李驍東昨天燈會看得還開心嗎？李簡短回應「謝謝」，媒體再追問，「昨天有吃宵夜嗎？」李驍東回答「你說呢？」對於明天會與台北市長蔣萬安聊什麼嗎？李則沒有回應。

這次上海代表團是應北市府邀請，參觀今年台灣燈會在台北，昨天上午抵台後為期三天訪台行程，不過昨天李一人原定昨晚八點到上海燈區賞燈，卻與媒體大玩「捉迷藏」，提前三個小時賞燈。

北市府官員今私下表示，昨天行程沒排好，是當時跟代表團商量先看燈、還是先吃飯，還是先吃飯再看燈，所以後來賞燈行程才提前，不過今天都會照既定行程走，至於當初陸委會審核的參訪行程不會改變，只有吃飯的地點考量可能被訂滿可以更換。

台北市長蔣萬安昨天受訪也表示，這次的上海團參訪會依照陸委會達成的共識，以低調、單純、安全的原則進行。