台美國安對話 華府將登場

英國金融時報（FT）18日報導，白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）、美國副國務卿薛曼本周將在美國在台協會（AIT）華盛頓總部與台灣來訪的外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄舉行閉門對話。

金融時報引述五位知名人士說法報導，這次的高層國安對話（又稱特殊管道會談）由顧立雄與吳釗燮率團，預計周末抵達華府，本周與美方在AIT總部會談。AIT總部位於維吉尼亞州阿靈頓郡，與華府僅一橋之隔。吳釗燮昨天被問到相關問題時，僅用英文回答無法評論也無法證實，並未否認。

金融時報早在2021年便披露這個管道的存在。美台國安官員當年9月在馬里蘭州首府安納波利斯，舉行高層國安對話（又稱「特殊管道」會談），當時也是顧立雄主談，但白宮與國安會均不回應此事。

報導指出，該特殊管道過去會在華府以外、遠離聯邦機構以外的地方舉行，避免讓中國大陸可以藉批評美國和台灣；但這次會談地點就直接選在AIT總部進行。

歷屆美國政府也並未討論要建立這類長期的外交管道，但現在隨著中國大陸在台灣問題上的強硬態度，此事變得愈發重要。

大陸反對美國官員和台灣官員互訪，特別是以官方身分參訪。去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，共軍即在台海周邊舉行大規模軍演，以示抗議。

近來美中關係緊張，美軍4日擊落在北美境內飄了八天的疑似中國大陸間諜氣球，美中關係變得更加動盪。美國國務卿布林肯因間諜氣球取消訪中，但試圖在18日德國慕尼黑舉行的安全會議和大陸中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。

美國17日也表示，已成功回收本月4日擊落的疑似中國偵察氣球碎片，正展開研究。但美國與加拿大當局也宣布取消搜索上周末擊落的三件不明物體。