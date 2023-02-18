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影／林明溱宣布不選明年立委 蔡培慧：他的話能聽嗎？

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
林明溱（左起）、林儒彬在朱立倫見證下，宣布兩人都不會參加明年立委選舉。圖／林明溱競選總部提供
林明溱（左起）、林儒彬在朱立倫見證下，宣布兩人都不會參加明年立委選舉。圖／林明溱競選總部提供

南投立委補選，國民黨候選人林明溱今天在名間受天宮，由黨主席朱立倫、縣長許淑華陪同下，宣布林明溱和兒子林儒彬不會參選2024年選舉。林明溱說，這次出來競選，絕對不是為了個人，更沒有為了兒子，一切都是為了南投鄉親。

民進黨候選人蔡培慧說，林明溱、林儒彬宣布2024年不選立委，他說的話能聽嗎？之前他也說不選立委補選，卻跳出來選了，「林明溱先生，如果你退選，我就相信你，若繼續選到底，都是講空話」，因為他背離年輕世代參選的可能性，雙方隔空交火。

林明溱說，選戰選到現在，被烏賊戰弄得全身是傷，但他絕對不會低頭。鄭重宣布不會參加明年立委選舉，是希望民進黨停止造謠、抹黑。但民進黨持續跳針攻擊、抹黑，不理會這項宣布，還真是民進黨一貫作風。

林明溱反批，民進黨為何可以為了蔡培慧，讓黨內的民意代表，有志不能伸！？蔡培慧從選第一選區立委、南投縣長，再選到第二選區，連續三次選舉都是蔡培慧都一人選？難道民進黨沒人了嗎？

蔡培慧擔任中辦執行長時，還把形象不錯的前立委湯火聖從副執行長裁撤，羅美玲、陳紀衡、賴燕雪等人，也得不到公平競爭機會，林明溱質疑，蔡培慧參加三次立委、縣長選舉，每次選舉花費至少兩千萬元，選了三次，選舉經費從何來，是否國庫通黨庫？民進黨要說清楚。

蔡培慧、賴清德批評林明溱參加立委補選，是為兒子林儒彬鋪路。記者江良誠／攝影
蔡培慧、賴清德批評林明溱參加立委補選，是為兒子林儒彬鋪路。記者江良誠／攝影

林明溱 民進黨 蔡培慧 林儒彬 朱立倫

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