據英國金融時報18日報導,白宮首席副國家安全顧問費納(Jon Finer)、美國副國務卿薛曼(Wendy Sherman)下周將在美國在台協會(AIT)華盛頓總部與台灣來訪的外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄舉行閉門對話。

吳釗燮稍早在外交部「賑濟土敘震災記者會」上被問到相關問題時,僅用英文回答「I’m not able to comment that, and I’m not able to confirm that.(我無法評論也無法證實)」。