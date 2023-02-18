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林明溱稱與兒子都不會再選2024 民進黨批：還想騙幾次

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨副秘書長黃建嘉。本報資料照片
民進黨副秘書長黃建嘉。本報資料照片

國民黨南投立委補選候選人林明溱今天稱，自己與兒子都不會出來選2024，民進黨副秘書長黃建嘉表示，這句話似曾相識，林明溱去年講過不少次，大家也知道他背信參選。林明溱2022年就騙過一次，之後還想騙幾次。

黃建嘉表示，林明溱去年11月卸任前就說「無意再參政」，12月也說過「不會再選了」，如今又說2024不選了，請問林明溱覺得南投人還會被他騙嗎？

黃建嘉說，林明溱與兒子一起開記者會來宣布不選，其實更是「此地無銀三百兩」，證明了林明溱這次選立委就是「代子出征」。只要兒子今天委屈一點說不選，等到老爸選贏了，老爸林明溱就可以用立委的身份，要求黨中央徵召林儒彬，甚至擔任不分區。

黃建嘉認為，明年立委選舉時林明溱可以跟這次一樣，說其他人民調都不高，而再次徵召兒子林儒彬。林明溱的操作看似細膩，其實這種老套早就被大家識破，請林明溱不要侮辱南投人的智慧。

林明溱 兒子 南投 林儒彬 民進黨

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