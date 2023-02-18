陳宗彥捲性醜聞 連帶使得「這間酒店」聲名大噪

行政院前發言人陳宗彥遭爆接受「豆哥」招待，捲入11年前性醜聞而請辭，連帶使得台南「天上人間」系列酒店聲名大噪，酒店股東改組後，新接手業者號稱斥資2.5億裝潢，並改名「LOVE ONE」試營運，酒店內部富麗堂皇裝潢、奢華水晶燈飾曝光，令人嘆為觀止。

地方人士指出，台南天上系列就天上人間、皇龍、康樂隊三家酒店，早期股東很多，幾經改組，股東來來去去，皇龍、慷樂隊已不復見，至於天上人間在這波疫情之初，暫時休業一段時間，直至年前疫情趨緩，斥資重新裝潢後，日前改名後甫試營運。

地方人士表示，「LOVE ONE」甫試營運，2樓為一般包廂、3樓為會員包廂，僅接待VIP，總計有25間包廂，除每間包廂都有璀璨的高級水晶燈，價格數十萬至上百萬，連包廂內的大理石裝飾及電視都是價值不斐，從細節處都可看出酒店走的是高端路線。

目前「LOVE ONE」處試營運階段，因陳宗彥事件因而聲名大噪，不少人想一睹其富麗堂皇、雲鬢添香的銷金窟。而不少嘗鮮的民眾搶先體驗，對其全新富麗堂皇的裝潢及高價位消費印象深刻。