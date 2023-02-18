影／綠營網軍發威 林明溱：民進黨全黨圍毆我一人

國民黨主席朱立倫今天到南投輔選南投縣立委補選候選人林明溱，朱立倫說，民進黨透過網路、透過媒體，全力攻擊林明溱，目的是為了賴清德2024年勝選，不是為了南投，下周也將安排侯友宜、盧秀燕、張善政、蔣萬安六都市長為林明溱輔選，民進黨不會停止奧步，更要靠南投鄉親力挺。

南投縣立委補選3月4日投票，民進黨最近猛烈攻擊，林明溱說：「民進黨全黨圍毆我一人，我全身都是傷，甚至每晚做惡夢」。

他說民進黨不斷抹黑，指他為兒子鋪路、買豪宅無所不用其極，他強調自己是最後一次選舉，如果不是國民黨民調，他的支持度高過蔡培慧，黨要他出來選，沒想到卻遭民進黨圍毆，他絕不是為兒子鋪路、國民黨也有初選機制，希望南投鄉親不要誤信民進黨的抹黑。

他並質疑，蔡培慧接連參加三次立委、縣長選舉，選那麼多次？競選經費哪裡來？是不是國庫通民進黨黨庫？他指蔡培慧的座車要價3、400萬元，他的座車是二手的國產車，拜託大家守住他的一世英名。

南投縣「溱」情相挺婦女後援會今天成立，朱立倫說，沒想到民進黨這麼惡質，為了贏這一場選戰，使出骯髒手段極盡抹黑，他要向林明溱致歉。

國民黨婦女部主任李彥秀說，民進黨所有的網軍全都在南投，全力抹黑，目前林明溱僅微幅領先1％，選情很緊張，拜託大家用盡全力催票、拉票，並幫忙向選民澄清所有謠言。