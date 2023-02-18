楊永明宣布參選立委 大安區藍營內熱戰

國民黨台北市立委初選呈現「熱戰」，不少人已表態參選，大安區繼國民黨台北市前議員羅智強、台北市議員鍾佩君表態後，今天國安會前副秘書長、台大教授楊永明也宣布參選，藍營內競爭激烈。

楊永明今在參選聲明中表示，台灣需熟悉國際局勢、能監督國家政策的立委為人民發聲，自己有政務官經驗和國安專業，最知道如何監督政府、因應兩岸議題。

楊永明也提出，針對大安區危老房屋的問題，進入立院後將推動「危老條例」常態化，簡化危老建築物重建審查程序、放寬容積獎勵，並由政府主導都市再造，結合整體發展，將停車空間納入都更規畫，讓民眾能有安全住居的同時解決交通問題，之後也匯率續提出有感政見。

楊永明今宣布參選的場合中，包括國民黨中常委劉大貝、文化大學社科院長趙建民、前財政部長許嘉棟、工總監事會召集人潘俊榮、台北市副市長李永萍、前立委蔡正元、前立委李桐豪以及多名大安區里長，都出席支持。

楊永明表示，自己在大安區居住、任教40多年，這幾年台灣經濟、科技、能源的問題，造成發展嚴重不均、人民生活不易，民進黨執政七年來政策錯誤、貪腐疑雲，總把選舉利益擺在台灣福祉前面，使經濟缺乏明確發展方向。

楊永明也指出，未來十年是台灣關鍵的危險時代，今年也有可能發生新的台海危機，他反對兩岸使用武力與威脅，但民進黨操作「抗中保台」造成台海危機，台灣需要有更審慎平衡的智慧戰略，才能遠離戰火，永保平安。