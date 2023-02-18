快訊

一人公司洗中華電信1389個門號、3523支手機 判賠1764萬元

金融時報：美台將舉行高層國安對話 吳釗燮率團訪美

陸觀測到霾害！明起境外空汙襲台 雲嘉南空氣品質亮橘燈

楊永明宣布參選立委 大安區藍營內熱戰

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前國安會副秘書長楊永明上午宣布參選台北市大安區立委，他強調台灣安全問題是他的專業，未來的十年是關鍵。記者葉信菉／攝影
前國安會副秘書長楊永明上午宣布參選台北市大安區立委，他強調台灣安全問題是他的專業，未來的十年是關鍵。記者葉信菉／攝影

國民黨北市立委初選呈現「熱戰」，不少人已表態參選，大安區繼國民黨台北市前議員羅智強、台北市議員鍾佩君表態後，今天國安會前副秘書長、台大教授楊永明也宣布參選，藍營內競爭激烈。

楊永明今在參選聲明中表示，台灣需熟悉國際局勢、能監督國家政策的立委為人民發聲，自己有政務官經驗和國安專業，最知道如何監督政府、因應兩岸議題。

楊永明也提出，針對大安區危老房屋的問題，進入立院後將推動「危老條例」常態化，簡化危老建築物重建審查程序、放寬容積獎勵，並由政府主導都市再造，結合整體發展，將停車空間納入都更規畫，讓民眾能有安全住居的同時解決交通問題，之後也匯率續提出有感政見。

楊永明今宣布參選的場合中，包括國民黨中常委劉大貝、文化大學社科院長趙建民、前財政部長許嘉棟、工總監事會召集人潘俊榮、台北市副市長李永萍、前立委蔡正元、前立委李桐豪以及多名大安區里長，都出席支持。

楊永明表示，自己在大安區居住、任教40多年，這幾年台灣經濟、科技、能源的問題，造成發展嚴重不均、人民生活不易，民進黨執政七年來政策錯誤、貪腐疑雲，總把選舉利益擺在台灣福祉前面，使經濟缺乏明確發展方向。

楊永明也指出，未來十年是台灣關鍵的危險時代，今年也有可能發生新的台海危機，他反對兩岸使用武力與威脅，但民進黨操作「抗中保台」造成台海危機，台灣需要有更審慎平衡的智慧戰略，才能遠離戰火，永保平安。

北市 國民黨 國安會

延伸閱讀

朱立倫訪南投輔選 林明溱兒子林儒彬宣布：不參選2024立委

影／楊永明宣布參選大安區立委 張亞中、蔡正元支持

房子破舊又沒什麼店 他問「大安區房價在貴什麼？」網曝原因

藍營最大公約數？國民黨議員勸選總統 「她」兩手畫叉拜託打住

相關新聞

影／綠營網軍發威 林明溱：民進黨全黨圍毆我一人

國民黨主席朱立倫今天到南投輔選南投縣立委補選候選人林明溱，朱立倫說，民進黨透過網路、透過媒體，全力攻擊林明溱，目的是為了...

楊永明宣布參選立委 大安區藍營內熱戰

國民黨台北市立委初選呈現「熱戰」，不少人已表態參選，大安區繼國民黨台北市前議員羅智強、台北市議員鍾佩君表態後，今天國安會...

朱立倫訪南投輔選 林明溱兒子林儒彬宣布：不參選2024立委

國民黨主席朱立倫今天到南投輔選立委補選候選人林明溱，上午先出席婦女後援會成立大會，中午到名間鄉受天宮參拜。面對連日民進黨...

影／楊永明宣布參選大安區立委 張亞中、蔡正元支持

前國安會副秘書長楊永明上午宣布參選台北市大安區立委，孫文學校總校長張亞中、國民黨前立委蔡正元皆出席支持，楊永明強調台灣安...

巴拉圭總統：台巴是命運共同體 若斷交是歷史錯誤

巴拉圭總統阿布鐸今天表示，他認為4月即將舉行的巴國總統大選不會影響對台邦交，他並直言，若任何人當選下屆總統後做出與台灣斷...

影／批三立違反事實查驗原則 鄭麗文挨告

三立新聞2022年「獨家」報導佳德鳳梨酥，立法委員鄭麗文在臉書發表文章批評報導嚴重違反事實查驗原則而遭三立提告，上午鄭麗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦