朱立倫訪南投輔選 林明溱兒子林儒彬宣布：不參選2024立委

國民黨主席朱立倫今天到南投輔選立委補選候選人林明溱，上午先出席婦女後援會成立大會，中午到名間鄉受天宮參拜。面對連日民進黨抹黑抨擊，林明溱之子林儒彬宣布，他不參選2024年立委初選；朱強調，南投立委補選誰能跟許淑華縣長無縫接軌、密切配合，投林明溱才是為南投好。

朱立倫今到南投輔選，國民黨中央上午傳出，朱立倫中午將有重大宣布，引起政壇關注。

面對民進黨連日抨擊林氏家族政治計謀，林明溱之子林儒彬今天宣布，他不會參與2024區域立委的初選，也不會參與這次選舉，他的父親林明溱縣長這次補選完，也不再投入2024年立委選舉，因此父子倆特別在受天宮前正式對外宣布，希望喝止不實抹黑。

林儒彬表示，這次朱主席來，他們無私為黨奉獻，為黨更好、有期待，我們承擔責任，在林前縣長時代，我們選舉未過半，鄉、鎮長輸掉，這次他當任主委時期，南投縣長、鄉鎮長勝選過半，希望未來國民黨2024年有更好人選，來打贏民進黨、摘下2024年立委席次。

國民黨主席朱立倫表示，這次選舉大家要從正面角度思考，誰能第一天上手，替南投爭取最多預算？誰能跟許淑華縣長無縫接軌、密切配合，票投林明溱才是為南投好。

朱立倫強調，民進黨用各種負面、不實傳言，今天林明溱不是為個人，是為南投、是為縣長許淑華和未來南投縣民打拼，今天林明溱也宣示，他相信所有南投鄉親會看到林是為南投來打拼、讓南投的未來更有希望。